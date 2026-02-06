Bajó en enero 2026 confianza del consumidor por situación económica esperada: Inegi

El indicador de Confianza del Consumidor (ICC) se redujo 2.7 puntos porcentuales en enero de 2026 en comparación con el mismo periodo del 2025 al resultar en 44.0 puntos, así lo observó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A nivel mensual, el ICC disminuyó 0.6 puntos con respecto a diciembre de 2025, por lo que la percepción de las y los consumidores sobre la economía del hogar y nacional se redujo de diciembre de 2025 a enero de 2026, con información de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO).

El ICC está compuesto por el promedio de 5 componentes principales:

- Situación económica actual de las y los integrantes de los hogares del país respecto a la de hace un año;

- Situación económica esperada de los hogares dentro de 12 meses frente a la actual;

- Situación económica presente del país respecto a la de hace un año;

- Situación económica esperada del país dentro de 12 meses frente a la actual;

- Posibilidades en el momento actual de las y los integrantes del hogar, comparadas con las de hace un año, para realizar compras.

Todos los componentes anteriores —a excepción de “posibilidades... para realizar compras”— tuvieron diferencias negativas en enero de 2026 comparándose con el mismo periodo de 2025.

Los componentes con mayor declive porcentual en enero pasado fueron “Situación económica del país esperada dentro de 12 meses, respecto a la actual” y “Situación económica del país hoy en día, comparada con la de hace 12 meses”, reduciéndose 6.5 y 4.6 puntos porcentuales respectivamente con respecto a enero de 2025.

INDICADORES COMPLEMENTARIOS DE LA ENCO

Los indicadores complementarios de la ENCO con mayores diferencias entre enero de 2026 y el mismo mes de 2025 fueron los siguientes:

- Situación del empleo en el país en los próximos 12 meses (-5.3 puntos).

- Situación económica personal esperada dentro de 12 meses comparada con la actual (-2.4 puntos)

- Condiciones económicas para ahorrar dentro de 12 meses comparadas con las actuales (-2.4 puntos).

La ENCO se realiza desde 2001 y “permite obtener información estadística sobre qué tan satisfecha está la ciudadanía ante su situación económica, la de su familia y la del país”.