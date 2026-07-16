Bajó personal ocupado del sector manufacturero de México a excepción del sector eléctrico-electrónico en mayo

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Dinero
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    Bajó personal ocupado del sector manufacturero de México a excepción del sector eléctrico-electrónico en mayo
    “La Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) garantiza la generación de estadísticas básicas que muestran el comportamiento económico de coyuntura de las principales variables del sector manufacturero del país”, precisa el Inegi. VANGUARDIA

Además, la producción manufacturera cayó 0.1% y las horas trabajadas, -1.6%; salarios promedio reales de este sector crecieron 1.5% a tasa anual

El personal ocupado del sector manufacturero de México cayó 2.1% a tasa anual en mayo de 2026, reportando caídas anuales en los subsectores fabricación de equipo de transporte (-4.5%), industria del plástico y hule (-3.4%), entre otras; sin embargo, la “Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos” fue la única que reportó un alza en el personal ocupado (+3.2%) de las manufactureras en territorio nacional.

Según los resultados más recientes de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se observó que el personal ocupado de la manufactura en México, en términos mensuales, cayó 0.1% con respecto al cuarto mes de 2026.

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Otras caídas anuales en el personal ocupado del sector manufacturero se registraron en los siguientes subsectores:

- Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos: -1.9%

- Industria química: -0.4%

- Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón: -0.1%

- Fabricación de productos a base de minerales no metálicos: -2%

- Industrias metálicas básicas: -1.4%

En el mismo sentido, el personal ocupado dependiente de la razón social cayó 2%, siendo el rubro de “obreros y técnicos en producción” con la caída más baja (-2.3%); por otro lado, los trabajadores no dependientes de la razón social reportaron la caída más amplia de 4%, casi dos puntos por encima de la variación nacional.

EN MAYO CAE PRODUCCIÓN Y TIEMPO TRABAJADO DE LAS MANUFACTURERAS

Según la EMIM, la producción de la industria manufacturera de México reportó para el quinto mes de 2026 caídas mensuales y anuales de 0.6 y 0.1%, respectivamente.

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Estos resultados se vieron reflejados en las horas trabajadas en las manufactureras del país, ya que en el quinto mes de 2026 se observó una disminución de 0.5% a tasa mensual y de -1.6% a tasa anual.

SIN EMBARGO, REMUNERACIONES PROMEDIO CRECEN EN LA INDUSTRIA

Los salarios reales promedio de las y los trabajadores del sector manufacturero de México decrecieron a tasa mensual -0.9% pero aumentaron 1.5% a tasa anual, según la EMIM.

Los salarios de obreros y técnicos en producción crecieron en términos anuales 3.7%; sin embargo, los ingresos reales de los trabajadores no dependientes de la razón social bajaron 1.1% en mayo de 2026.

El subsector que registró la mayor alza anual en remuneraciones medias reales fue el eléctrico-electrónico (Fabricación de equipo de computación, [...] y accesorios electrónicos) con una variación de +7.1%. La más baja se observó en la industria química con una baja anual de 7.5%.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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