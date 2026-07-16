Bajó personal ocupado del sector manufacturero de México a excepción del sector eléctrico-electrónico en mayo

El personal ocupado del sector manufacturero de México cayó 2.1% a tasa anual en mayo de 2026, reportando caídas anuales en los subsectores fabricación de equipo de transporte (-4.5%), industria del plástico y hule (-3.4%), entre otras; sin embargo, la “Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos” fue la única que reportó un alza en el personal ocupado (+3.2%) de las manufactureras en territorio nacional. Según los resultados más recientes de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se observó que el personal ocupado de la manufactura en México, en términos mensuales, cayó 0.1% con respecto al cuarto mes de 2026.

Otras caídas anuales en el personal ocupado del sector manufacturero se registraron en los siguientes subsectores: - Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos: -1.9% - Industria química: -0.4% - Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón: -0.1% - Fabricación de productos a base de minerales no metálicos: -2% - Industrias metálicas básicas: -1.4% En el mismo sentido, el personal ocupado dependiente de la razón social cayó 2%, siendo el rubro de “obreros y técnicos en producción” con la caída más baja (-2.3%); por otro lado, los trabajadores no dependientes de la razón social reportaron la caída más amplia de 4%, casi dos puntos por encima de la variación nacional. EN MAYO CAE PRODUCCIÓN Y TIEMPO TRABAJADO DE LAS MANUFACTURERAS Según la EMIM, la producción de la industria manufacturera de México reportó para el quinto mes de 2026 caídas mensuales y anuales de 0.6 y 0.1%, respectivamente.

Estos resultados se vieron reflejados en las horas trabajadas en las manufactureras del país, ya que en el quinto mes de 2026 se observó una disminución de 0.5% a tasa mensual y de -1.6% a tasa anual. SIN EMBARGO, REMUNERACIONES PROMEDIO CRECEN EN LA INDUSTRIA Los salarios reales promedio de las y los trabajadores del sector manufacturero de México decrecieron a tasa mensual -0.9% pero aumentaron 1.5% a tasa anual, según la EMIM. Los salarios de obreros y técnicos en producción crecieron en términos anuales 3.7%; sin embargo, los ingresos reales de los trabajadores no dependientes de la razón social bajaron 1.1% en mayo de 2026. El subsector que registró la mayor alza anual en remuneraciones medias reales fue el eléctrico-electrónico (Fabricación de equipo de computación, [...] y accesorios electrónicos) con una variación de +7.1%. La más baja se observó en la industria química con una baja anual de 7.5%.

Temas

Producción Salarios Trabajo

Localizaciones

México

Organizaciones

INEGI

