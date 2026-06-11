Banco Mundial rebaja al 2.5% su previsión de crecimiento global por el efecto de la guerra

WASHINGTON.- El Banco Mundial (BM) considera que la guerra contra Irán ralentizará el crecimiento de la economía mundial de este año hasta el 2.5%, lo que supone una rebaja de una décima con respecto a su previsión anterior y el ritmo más contenido desde el estallido de la pandemia.

En el informe de Perspectivas Económicas Globales publicado por el BM este jueves, las economías emergentes y de bajos ingresos son las que más ven recortadas sus previsiones de crecimiento para este año, marcado por el impacto del conflicto en Oriente Medio y las interrupciones en el estrecho de Ormuz.

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Así, y al margen de las recesiones globales de 2009 y 2020, cuando la economía mundial se contrajo, el avance previsto para 2026 es el más suave desde 2008.

El economista jefe del BM, Indermit Gill, sostuvo en rueda de prensa que el escenario actual llega después de varias crisis encadenadas en los últimos años, desde la pandemia y la guerra comercial hasta la invasión rusa de Ucrania.

“Esta vez nos enfrentamos al mayor choque de oferta en más de 50 años. Como saben, los precios del petróleo han subido en más de un tercio desde febrero, los del gas natural licuado han aumentado un 40% y los de los fertilizantes, un 50%”, afirmó.

Según el informe, los precios de las materias primas aumentarán un 22% este año, frente a la caída del 7% que el Banco Mundial preveía en enero, mientras que el barril de Brent promediará los 94 dólares en 2026.

El organismo estima además que las economías avanzadas crecerán un 1.5% este año, frente al 3.6% previsto para las economías emergentes y en desarrollo, aunque estas últimas son las que registran el mayor recorte frente a las proyecciones de enero.

La región de Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán absorberá buena parte del golpe económico, con una expansión del 1.6%, 2.7 puntos porcentuales menos de lo que el BM calculaba antes del conflicto.

A su vez, el informe subraya que para finales de 2026 “una cuarta parte de las economías en desarrollo, un tercio de las economías de bajos ingresos y la mitad de las economías frágiles y afectadas por conflictos serán más pobres de lo que eran en 2019”.

El Banco Mundial considera que el crecimiento global podría recuperarse entre 2027 y 2028 siempre y cuando el suministro energético y comercial comience a normalizarse en la segunda mitad de este año.