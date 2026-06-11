Banco Mundial rebaja al 2.5% su previsión de crecimiento global por el efecto de la guerra

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Banco Mundial rebaja al 2.5% su previsión de crecimiento global por el efecto de la guerra
    A esto se suma el encarecimiento de los portes marítimos mientras las cadenas de suministro buscan rutas alternativas para mantener el comercio internacional. ESPECIAL.

Banco Mundial rebaja al 2.5% su previsión de crecimiento global por el efecto de la guerra

WASHINGTON.- El Banco Mundial (BM) considera que la guerra contra Irán ralentizará el crecimiento de la economía mundial de este año hasta el 2.5%, lo que supone una rebaja de una décima con respecto a su previsión anterior y el ritmo más contenido desde el estallido de la pandemia.

En el informe de Perspectivas Económicas Globales publicado por el BM este jueves, las economías emergentes y de bajos ingresos son las que más ven recortadas sus previsiones de crecimiento para este año, marcado por el impacto del conflicto en Oriente Medio y las interrupciones en el estrecho de Ormuz.

TE PUEDE INTERESAR: Advierten riesgo de que México pierda grado de inversión hacia 2029

Así, y al margen de las recesiones globales de 2009 y 2020, cuando la economía mundial se contrajo, el avance previsto para 2026 es el más suave desde 2008.

El economista jefe del BM, Indermit Gill, sostuvo en rueda de prensa que el escenario actual llega después de varias crisis encadenadas en los últimos años, desde la pandemia y la guerra comercial hasta la invasión rusa de Ucrania.

“Esta vez nos enfrentamos al mayor choque de oferta en más de 50 años. Como saben, los precios del petróleo han subido en más de un tercio desde febrero, los del gas natural licuado han aumentado un 40% y los de los fertilizantes, un 50%”, afirmó.

Según el informe, los precios de las materias primas aumentarán un 22% este año, frente a la caída del 7% que el Banco Mundial preveía en enero, mientras que el barril de Brent promediará los 94 dólares en 2026.

El organismo estima además que las economías avanzadas crecerán un 1.5% este año, frente al 3.6% previsto para las economías emergentes y en desarrollo, aunque estas últimas son las que registran el mayor recorte frente a las proyecciones de enero.

La región de Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán absorberá buena parte del golpe económico, con una expansión del 1.6%, 2.7 puntos porcentuales menos de lo que el BM calculaba antes del conflicto.

A su vez, el informe subraya que para finales de 2026 “una cuarta parte de las economías en desarrollo, un tercio de las economías de bajos ingresos y la mitad de las economías frágiles y afectadas por conflictos serán más pobres de lo que eran en 2019”.

El Banco Mundial considera que el crecimiento global podría recuperarse entre 2027 y 2028 siempre y cuando el suministro energético y comercial comience a normalizarse en la segunda mitad de este año.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Guerras
Dinero
Economía

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Anfitriones de la fiesta ajena

Anfitriones de la fiesta ajena
true

El primero de oposición en la mira de EU
true

POLITICÓN: Presumen el ‘Modelo Manolo’ como la estrategia de seguridad tras el éxito de Coahuila

Vanessa Fernández Tonone, directora del IMM Saltillo, informó que el instituto reforzó sus brigadas de atención psicológica para atender posibles casos de violencia.

Alerta IMM Saltillo por aumento de violencia familiar durante partidos de futbol
Ernesto Siller, director de Desarrollo Social en el municipio.

Reactiva Saltillo programas y apoyos de Desarrollo Social tras veda electoral
Miles de espectadores ocupan las gradas para presenciar el arranque del torneo.

Javier Aguirre revela el 11 de México para debutar ante Sudáfrica en el Mundial 2026
Previo a la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, se han presentado manifestaciones en la Ciudad de México con el objetivo de visualizar la inseguridad que se está viviendo en el país.

Las protestas amenazan con interrumpir la ceremonia del Mundial en Ciudad de México
Una panorámica del Estadio Azteca, que hace historia al albergar su tercera Copa del Mundo. El orgullo deportivo coexiste con el descontento local debido a la gentrificación acelerada y las protestas sociales convocadas en los alrededores del recinto.

Un Mundial histórico arranca en una Norteamérica dividida