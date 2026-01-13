Banco Mundial recorta pronóstico del PIB de México a 1.3% para 2026

/ 13 enero 2026
    Banco Mundial recorta pronóstico del PIB de México a 1.3% para 2026
    Este recorte en los pronósticos macroeconómicos se realizó en el marco de las reuniones entre integrantes del BM y el Fondo Monetario Internacional. VANGUARDIA

Se estima que el PIB global para 2026 sería 2.6 por ciento y para 2027 sería de 2.7, registrando una posible mejoría a lo largo de estos dos años

Debido a la incertidumbre en torno al ámbito comercial, el Banco Mundial (BM) recortó su pronóstico de crecimiento para México para este 2026 y el siguiente año.

En sus expectativas en el documento “La economía mundial muestra resiliencia en medio de una incertidumbre histórica en materia comercial y política”, prevé una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de 1.3 por ciento en 2026.

Lo anterior significa una reducción si se compara con el 1.4 por ciento que anticipaba en su última revisión, que fue en octubre de 2025 en el marco de las reuniones anuales del BM y el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuando había subido desde el 1.1 por ciento de abril de 2025.

De igual manera, ajustó a la baja su estimación para el 2027 de 1.9 por ciento a 1.8 por ciento.

Según el organismo que preside Ajay Banga, esa previsión podría darse una vez que se recupere del fuerte aumento en la incertidumbre respecto de las políticas comerciales y las empresas se adapten al nuevo entorno comercial.

Las nuevas proyecciones para México se dan en momentos en que la economía mundial está demostrando ser más resiliente de lo previsto, a pesar de las persistentes tensiones comerciales y la incertidumbre política, según reporte.

Se proyecta que el crecimiento a escala global (PIB global) se mantendrá prácticamente estable durante los próximos dos años, disminuyendo al 2.6 por ciento en 2026 antes de aumentar al 2.7 por ciento en 2027, lo que supone una revisión al alza respecto a la previsión de junio.

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

