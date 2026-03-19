Banqueros advierten que la guerra en Irán frenará los recortes de tasas en México

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Dinero
/ 19 marzo 2026
    Banqueros advierten que la guerra en Irán frenará los recortes de tasas en México
    Señalan que México se encuentra en una posición de relativo confort, aunque llamó a no caer en excesos de confianza porque todavía es temprano para medir con precisión el alcance del choque. CUARTOSCURO.

El encarecimiento de los combustibles puede derivar en más inflación, provocar aumentos en tasas y, con ello, reducir el crecimiento económico

CANCUN.- El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, afirmó que la guerra en Oriente Medio elevó la cautela del sector financiero sobre la trayectoria de las tasas de interés y llevó a moderar la expectativa a un solo recorte de 25 puntos base en todo el año.

En una conferencia previa a la inauguración de la 89 Convención Bancaria, que se celebra en Cancún, Romano detalló que con este único ajuste en el año la tasa de referencia del Banco de México (Banxico) terminaría en 6.75%, cuando antes esperaban dos recortes de un cuarto de punto porcentual en el año.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/la-revision-del-t-mec-creara-incertidumbre-en-economias-latinoamericanas-eu-AN19633131

Pese al conflicto bélico de Estados Unidos e Israel contra Irán, el líder de los banqueros mexicanos dijo que el país está “muy bien preparado” para enfrentar el complejo entorno geopolítico por la solidez macroeconómica construida en la última década.

Romano señaló que el tipo de cambio, los indicadores macroeconómicos y la bolsa no habían mostrado alteraciones importantes, aunque advirtió que sí se observan riesgos, sobre todo por un posible aumento en el costo de los combustibles.

“Sí vemos efectos (por la guerra en Medio Oriente), yo creo que el efecto más importante es el incremento posible en el costo de combustibles y esto puede traducirse en incrementos de inflación”, alertó el presidente del Consejo de Administración de Bank of America México.

Romano añadió que en México existe preocupación por el conflicto y sus efectos, por lo que valoró positivamente las decisiones que están tomando las autoridades para mitigar esos incrementos, como el acuerdo con empresarios para poner un tope al precio de la gasolina de 24 pesos (1.35 dólares).

En su exposición, la ABM mantuvo para 2026 una expectativa de crecimiento de 1.5% para el PIB, una inflación de 3.5% en la estimación de Banco de México y de 4.0% en la del mercado, así como un crecimiento de 4.7% del crédito bancario al sector privado.

La Convención Bancaria, el principal foro económico de México, contará con la intervención este jueves de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum; y, mañana viernes, el exprimer ministro de Canadá Justin Trudeau.

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