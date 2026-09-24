Banxico mantiene en 6.50% su tasa de interés por tercera vez

CDMX.- El Banco de México (Banxico) mantuvo su tasa de interés en 6.50% por tercera vez consecutiva, tal y como lo esperaba el consenso de analistas.

La decisión de la junta de gobierno del banco central se da horas después de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó el dato de la inflación a la primera quincena de septiembre de 2026 que se aceleró a 3.42% por el repunte del precio del jitomate y las colegiaturas.

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También, luego de que la semana pasada la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos subió en 25 puntos base los tipos de interés de los fondos federales para quedar en un rango de 3.75% y 4%.

Valmex casa de bolsa había anticipado que no habría cambio en la política monetaria, ya que la inflación que se conoció este jueves desde temprano no alteraría el escenario previsto, pues el repunte de precios responde a efectos de base de comparación en los agropecuarios.

Además, el componente subyacente, que no considera los precios de energéticos y alimentos frescos, que son más volátiles, continúa a la baja y pese a la resistencia de los servicios, enfatizó.Consideró que el umbral para aumentos en la tasa sigue siendo alto, ya que la función del órgano colegiado continúa anclado más a condiciones domésticas.

Por su parte, Grupo Financiero Base descartó hacer ajustes a la expectativa que tiene para la inflación al cierre del año al quedar en 3.90%, pese al incremento de los precios en la primera mitad del noveno mes de 2026.