Banxico mantiene por segunda vez consecutiva su tasa de interés

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Banxico mantiene por segunda vez consecutiva su tasa de interés
    Fue en la primera quincena del séptimo mes del año en curso, que el principal indicador que mide los precios al consumidor se colocó en 3.10% en su variación anual, el nivel más bajo desde diciembre de 2020. CUARTOSCURO

Esto sucede en medio de un entorno de desaceleración de la inflación y una mejora del entorno económico

CDMX.- Tal y como lo habían anticipado analistas y los mercados financieros y al igual que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, el Banco de México (Banxico) no modificó su tasa de interés y la mantuvo nuevamente en 6.50%.

Es la segunda vez consecutiva que el banco central mexicano mantiene el mismo nivel para el rédito que sirve como referencia para determinar el costo del dinero prestado.

TE PUEDE INTERESAR: La Junta de Paz de Gaza de Trump emite el primer contrato de construcción para una base militar

Con ello, analistas de UBS consideraron que se consolidó la postura de pausa prolongada tras haber llevado las tasas reales a terreno neutral en mayo.

La decisión que dio a conocer Banxico en el anuncio de política monetaria, se da un día antes de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publique el dato de la inflación correspondiente a julio pasado.

De ahí que el consenso de analistas que participan en la encuesta de Citi, pronosticó que no habría ningún cambio en el nivel de la tasa de Banxico.

Banxico, en línea con la Fed, sin modificar las tasas de interés

Así, al igual que la Fed, decidió mantener el mismo nivel. La semana pasada la Reserva Federal de EU determinó seguir con el mismo rango de entre 3.50% y 3.75% para los tipos de interés efectivo de los fondos federales.Sin embargo, fue una decisión dividida, pues nueve de los miembros de la junta votaron a favor de no moverla contra tres que se pronunciaron por un aumento de 25 puntos base.

UBS consideró que tras la decisión de Banxico, se espera que la mantenga sin movimientos agresivos ante la estabilidad del peso y la actual restricción monetaria, ya que eso le dará margen a Banxico.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
Economía

Localizaciones


México

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El mejor papel

El mejor papel
true

Coahuila: Prepara PRI mega alianza para la elección del 2027
El aseguramiento se realizó en julio pasado durante un operativo de la Policía Federal Ministerial sobre la carretera federal 57, en Coahuila.

Vinculan a proceso a dos detenidos por transportar casi 11 kilos de metanfetamina en Coahuila
Las autoridades coahuilenses y norteamericanas dieron seguimiento a la huida del hombre que mató a tres en Saltillo.

Despliegue de la Fiscalía en Coahuila permitió rápida captura de policía asesino en Saltillo: Fiscal
Romina Hinojosa completó los 153.4 kilómetros entre Montbrison y Tournon-sur-Rhône.

Romina Hinojosa resiste, escala posiciones y se acerca a completar el Tour de Francia Femenil
El brote está ligado a chiles jalapeños distribuidos por la empresa Coast Citrus Distributors, procedentes de Sinaloa.

Advierte EU de brote de 345 casos de salmonela por jalapeños procedentes de México
Las tres organizaciones han exigido que se rindan cuentas por el asesinato de Khalil y lo han descrito como parte de un patrón más amplio de impunidad por parte del ejército israelí hacia los civiles

Afirman que el ataque israelí que mató a una periodista en Líbano fue un crimen de guerra
true

POLITICÓN: Multihomicidio en Saltillo: Modelo de seguridad en Coahuila evita la impunidad