Banxico pausará recortes a la tasa de interés hasta 2027

Dinero
/ 11 diciembre 2025
    Para el presente año que está por finalizar, la estimación más pesimista proyecta un PIB negativo de 0.1%, mientras que la más optimista es de 0.8%. FOTO: CUARTOSCURO.

El consenso de analistas del comité del IMEF anticipa que la tasa de política monetaria llegará a un nivel de 6.50% en 2027

CDMX.- Una vez que pase la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-Mec) la economía no terminará de despegar totalmente ni la inflación dejará de estar dentro de rango de variabilidad, según la encuesta de expectativas económicas del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), en las que se incluyen los pronósticos de 2027.

Dentro de ese entorno, se anticipa que Banco de México (Banxico) hará una pausa y dejará de recortar la tasa de referencia hasta el 2027.

Se espera que después de un raquítico crecimiento de 0.4% en 2025, el Producto Interno Bruto (PIB) repuntará 1.3% en 2026 y avanzará a 1.70% en 2027, según el consenso de 43 analistas del Comité Nacional de Estudios Económicos del organismo.

Es decir que no será posible alcanzar ni el 2% que es la tasa de crecimiento promedio que ha tenido la economía mexicana en los últimos años por lo menos antes de la pandemia.

Prevén una inflación general de 3.80% para 2027

Para la inflación general el marco macroeconómico para 2027 de la encuesta el pronóstico es de 3.80%, lejos de la meta puntual de 3% del Banco de México y todavía pegada a la parte alta del rango establecido por el propio Instituto Central que es de un punto más/menos.

Ello luego de que el principal indicador que mide los precios al consumidor estaría terminando el 2026 en 3.9%, es decir un mínimo repunte respecto a lo que se prevé finalice el presente año con 3.8%.

Lo anterior significa que Banxico hará un alto respecto del nivel previsto para el cierre de 2026 con 6.50%, tras una reducción de medio punto que podría hacer en el transcurso de ese año sobre el 7% en que finalizará este 2025.

Para el tipo de cambio los ejecutivos de finanzas visualizan una moneda nacional más presionada frente al dólar en 2027 con una cotización de 19.50 unidades, tras finalizar en 19.20 en 2026 y de 18.50 pesos por billete verde este año que está por concluir.

