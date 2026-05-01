Banxico reporta pérdidas cambiarias y no genera remanentes

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    Banxico reporta pérdidas cambiarias y no genera remanentes
    Banxico reportó que al 27 de marzo de 2026, el tipo de cambio de la moneda nacional frente al dólar registró una depreciación de 0.36 por ciento con relación al cierre de diciembre de 2025. CUARTOSCURO.
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Por ley, estos recursos se destinan en su mayoría a reducir deuda, pero en esta ocasión no habrá transferencia debido al comportamiento del tipo de cambio

CDMX.- Debido a que en 2025 el tipo de cambio tuvo una apreciación de 13.4%, Banco de México (Banxico) no obtuvo un resultado positivo en sus operaciones.

Por esa razón tampoco generó un remanente para compartir con el gobierno federal.

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Banxico informó que durante el ejercicio del 2025 reportó un resultado negativo de 410 mil 052 millones de pesos originado principalmente por pérdidas cambiarias.

En un comunicado dio a conocer que la Junta de Gobierno aprobó los resultados financieros del año pasado que fueron dictaminados por un auditor externo independiente.

Lo anterior en cumplimiento del artículo 50 de la Ley de Banxico. Recordó que el auditor fue designado y contratado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la aprobación de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Detalló que los estados financieros dictaminados para el año 2025 presentan un resultado del ejercicio de -410 mil 052 millones de pesos.

Explicó que la pérdida cambiaría fue porque la cotización del tipo de cambio “FIX” fue de 18.0012 pesos por dólar al cierre de 2025.

Eso implicó una apreciación del peso de 13.4% respecto al año anterior.

Así el capital contable del Banco de México fue negativo con 320 mil 123 millones de pesos al cierre de 2025.

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