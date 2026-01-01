Beneficiará jornada laboral reducida a 13.4 millones de empleados: STPS

CDMX.-La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en México aseguró que la presentación de la reforma para reducir la jornada laboral beneficiará a más de 13.4 millones de personas, lo cual calificó como que uno de los principales logros del año pasado.

De acuerdo a lo que informó, a lo largo de 2025, se realizaron foros que permitieron construir una propuesta sólida y consensuada con todos los sectores.

“El 3 de diciembre se presentó la iniciativa correspondiente, como parte del compromiso número 60 de los 100 de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Aseguró que esta reforma beneficiará a más de 13.4 millones de personas trabajadoras, sin comprometer el desarrollo económico del País”, indicó.

Además recordó que el 1 de julio inició el programa piloto para personas trabajadoras de plataformas digitales, que da cumplimiento al compromiso número 59 del Gobierno de México.

Aseguró que la reforma marca un hito en la regulación del trabajo digital al dotar de seguridad social a las personas que se dedican a esta actividad;

“Se respeta la flexibilidad laboral que la caracteriza, garantizando derechos plenos para más de 160 mil personas”, subrayó.

Asimismo destacó que el fortalecimiento del salario mínimo continuó siendo un eje central de la política laboral. Añadió que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos aprobó para el 2026 un incremento del 13 por ciento para la zona general para alcanzar un salario diario de 315.04 pesos, lo que representa 9 mil 582.47 pesos mensuales.

Conjunto a ello, recordó que para la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) el aumento es del 5 por ciento, para ubicarse en 440.87 pesos diarios, es decir, 13 mil 409.80 pesos mensuales, todo en beneficio de 8.5 millones de personas trabajadoras.

Ante ello calculó que el poder adquisitivo de las y los trabajadores de México registra un crecimiento del 154 por ciento con los aumentos sostenidos del salario mínimo.

La dependencia federal calificó como un hecho de justicia histórica el fin de la huelga de Cananea, tras más de 18 años de conflicto.

“Mediante un acuerdo integral se dio cumplimiento al Plan de Justicia para Cananea, saldando una deuda histórica con las y los trabajadores, avanzando en acciones de resarcimiento ambiental y de salud, y sentando las bases para una solución definitiva con enfoque de derechos y diálogo social”, resaltó.

La Secretaría del Trabajo resaltó que en el programa insignia de la administración, Jóvenes Construyendo el Futuro, el año pasado se beneficiaron a más de 400 mil aprendices a través de más de 2 mil 600 centros de trabajo, con una inversión superior a 24 mil millones de pesos.

En ese sentido explicó que el resultado de esta política social, siete de cada 10 jóvenes que ingresan al programa obtienen empleo o realizan una actividad productiva al finalizar su capacitación, consolidándose como programa clave para la inclusión laboral y la construcción de la paz. Defensa de los derechos laborales

Po otro lado, la STPS aseguró que se avanzó en la modernización institucional con la creación del Sistema de Quejas y Accidentes Laborales (SIQAL), una plataforma digital, anónima y accesible que permite presentar denuncias y dar seguimiento oportuno a su atención.

Cabe destacar que, en menos de cuatro meses de operación, el sistema recibió más de 13 mil denuncias, reflejo de la necesidad de contar con mecanismos eficaces de protección laboral.

Añadió que el Servicio Nacional de Empleo logró la colocación de más de 500 mil personas en un puesto, realizó más de 400 ferias de empleo en todo el País a lo largo del año, ofertando más de 100 mil vacantes, con un enfoque prioritario en grupos históricamente rezagados como mujeres, jóvenes y personas con discapacidad.

Por último recordó que en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la STPS continuó los trabajos para la construcción del Certificado Laboral de Agroexportación, en coordinación con productores del sector aguacatero y de berries, con el objetivo de garantizar el trabajo digno, la seguridad social y el cumplimiento de las normas laborales en cada embarque exportado.

Con información de Reforma