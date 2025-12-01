Bitcoin arranca diciembre con tropiezos; reduce su valor en más de 7 por ciento

En menos de 24 horas el valor del Bitcoin cayó con fuerza al pasar de 91 mil 292 a 83 mil 939 dólares, lo que significó más del 7 por ciento, lo que lo encaminó a su caída más pronunciada desde marzo de 2025.

Con información de CoinGlass, la caída comenzó a las 16:05 horas del pasado 30 de noviembre. El punto más bajo se registró a las 9:40 horas del lunes primero de diciembre.

Asimismo de acuerdo con El Economista, a esto le antecede que el mes pasado fue el “peor noviembre” desde que se tiene registro bursátil de la criptomoneda con una caída el 21 de noviembre de sus precios que se asentó en 85 mil 131 dólares.

Sin embargo, a las 15 horas de este lunes el precio del Bitcoin se posicionó en 85 mil 652 dólares, representando un aumento porcentual del 1.44 por ciento.

El etherum también cayó el lunes y retrocedía un 9.5 por ciento, a 2 mil 735 dólares. Perdió alrededor del 22 por ciento de su valor en noviembre, la mayor caída desde el retroceso del 32 por ciento en febrero.

Por otro lado, Reuters comentó que esta volatilidad en las criptomonedas responde a que “las acciones se han vendido recientemente debido a preocupaciones sobre el exceso de entusiasmo por el comercio relacionado con la inteligencia artificial y las elevadas valoraciones de las empresas tecnológicas”.