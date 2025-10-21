Bitcoin intenta recuperarse a la par de la mejora del sentimiento de riesgo

Dinero
21 octubre 2025
    Bitcoin intenta recuperarse a la par de la mejora del sentimiento de riesgo
    Los factores geopolíticos añadieron complejidad, con las negociaciones en curso entre Estados Unidos y China y las expectativas de ajustes de las tasas de la Reserva Federal influyendo en el apetito global por el riesgo. FOTO: ESPECIAL.

Los cambios macroeconómicos proporcionaron cierto contrapeso, con el avance de los mercados de valores por la disminución de las tensiones comerciales

El bitcoin se enfrentó a una nueva presión bajista el día de hoy, cuando una ola de liquidaciones arrasó el mercado de las criptomonedas, eliminando el exceso de apalancamiento acumulado durante los recientes intentos de recuperación.

Felipe Barragán, analista de mercado, informó que los expertos consideraron esta corrección como un reinicio necesario más que como un colapso estructural, ya que los datos en cadena revelaron una fuerte caída en el interés abierto de los futuros y el retorno de las tasas de financiación a niveles neutrales, lo que indicaba una reducción de las posiciones especulativas que habían dejado al mercado vulnerable a las cascadas.

Indicó que en las últimas 24 horas se liquidaron más de 320 millones de dólares en posiciones, principalmente apuestas largas sobre Bitcoin y Ether, lo que subraya el dominio de las fuerzas bajistas en medio de una mayor volatilidad.

“Este desapalancamiento se produjo en un contexto de flujos institucionales más débiles, con los ETF de Bitcoin al contado de EU, registrando salidas netas de alrededor de 40 millones de dólares el día anterior, lo que refleja la cautela de los inversionistas al reevaluar el riesgo ante la persistencia de la incertidumbre”, dijo.

Dijo que lo anterior que provocó una leve rotación desde activos refugio como el oro, que retrocedió más de un 2%, hacia activos más arriesgados, como las monedas digitales.

Sin embargo, estas señales positivas se vieron eclipsadas por los obstáculos técnicos específicos de las criptomonedas, donde la incapacidad del bitcoin para recuperar los niveles de resistencia clave en torno a los 111 000 dólares reforzó una tendencia bajista de máximos y mínimos más bajos, arrastrando al mercado en general a la baja a pesar de los signos de resistencia de las finanzas tradicionales.

El sentimiento del mercado se mantuvo en territorio de «miedo», erosionado aún más por la sacudida que atravesó las recientes zonas de soporte, aunque algunos observadores señalaron los compromisos institucionales —como las importantes asignaciones a los tesoros de Ether— como indicadores de la confianza subyacente en un posible repunte una vez que se complete el reinicio.

Perla Sánchez

