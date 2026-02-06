Bitcoin presenta una leve recuperación, mientras que el oro y la plata brillan de nuevo

El bitcoin dio señales de recuperación, al registrar un alza de 10.71%, a 70 mil 498.7 dólares, aunque el repunte no ha logrado disipar las preocupaciones de fondo.

Fue el día de ayer que se informó que por primera vez desde la reelección de Donald Trump en noviembre de 2024, el precio del bitcoin se situó el jueves por debajo de la barrera de los 70 mil dólares.

La caída representó una reducción de más del 52% frente a su máximo histórico de 126 mil dólares, alcanzado a principios de octubre de 2025. La afectación se extendió en todo el mercado cripto: ether y solana acumularon caídas semanales de 24% y 26%, respectivamente.

Esta situación llevó a los inversionistas a cuestionar nuevamente la utilidad de bitcoin, tanto como moneda digital como reserva de valor.

ORO Y PLATA

El oro repuntó el viernes y se encaminaba a registrar una ganancia semanal, impulsado por la búsqueda de oportunidades, un dólar ligeramente más débil y las persistentes preocupaciones sobre las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Omán, mientras que la plata se recuperó de su mínimo de un mes y medio.

El oro al contado subió un 3.5% hasta ⁠los 4 mil 935.49 dólares por onza, recuperando las pérdidas durante una sesión volátil en Asia tras el descenso del 3.9% del jueves.

El metal amarillo se encaminaba hacia una ganancia semanal de alrededor del 1.4 por ciento.

Asimismo la plata al contado subió un 6.3% hasta los ⁠75.70 dólares la onza, tras caer por debajo de los 65 dólares a principios de la sesión, pero aun así se encaminaba hacia una caída semanal de más del 10.7%, tras las fuertes pérdidas de la semana pasada.