Busca Amazon que más Pymes mexicanas vendan en el extranjero

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/ 17 abril 2026
    Busca Amazon que más Pymes mexicanas vendan en el extranjero
    La estrategia está enfocada en acompañar a los vendedores en distintas etapas de desarrollo, desde quienes inician en el comercio electrónico hasta aquellos que buscan escalar sus operaciones fuera de México. ESPECIAL.
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por El Universal

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La directiva añadió que el objetivo es que más pequeñas sy medianas empresas se consoliden su presencia en el mercado local

CDMX.-Amazon México busca que un mayor número de pequeñas y medianas empresas (Pymes) del país expandan sus ventas hacia mercados internacionales, apoyándose en herramientas de inteligencia artificial (IA)y programas de capacitación, señaló Renata Arvizu, directora de servicios al vendedor de la compañía.

Detalló que actualmente, alrededor de 27 mil empresas venden a través de la plataforma en el país, de las cuales cerca de 3 mil ya exportan, principalmente hacia Estados Unidos.

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Arvizu explicó que Amazon cuenta con equipos especializados que brindan asesoría personalizada a las Pymes interesadas en vender en el extranjero, con énfasis en temas como logística, cumplimiento de regulaciones y adaptación de su oferta a otros mercados. Este acompañamiento se complementa con programas de capacitación, webinars y contenido educativo disponible en su plataforma central.

Como parte de esta estrategia, detalló que la empresa también ha incorporado herramientas de inteligencia artificial para facilitar la operación de los vendedores. Entre ellas destaca un asistente virtual que analiza el desempeño de las cuentas y ofrece recomendaciones personalizadas sobre precios, promociones, inventarios y campañas publicitarias.

La directiva indicó que este tipo de soluciones permite a los vendedores tomar decisiones en tiempo real y anticiparse a posibles riesgos, como la falta de inventario en periodos de alta demanda. Además, la inteligencia artificial puede generar alertas y sugerencias con base en el comportamiento de categorías específicas dentro de la plataforma.

Otra de las aplicaciones de esta tecnología se encuentra en la creación de contenido para los productos. A través de herramientas automatizadas, los vendedores pueden generar títulos, descripciones y elementos clave de sus publicaciones en cuestión de minutos, reduciendo significativamente el tiempo que antes requería este proceso. Incluso, es posible desarrollar materiales visuales como videos a partir de imágenes del producto.

Arvizu señaló que estas herramientas están disponibles para todo tipo de vendedores, independientemente de su tamaño o nivel de experiencia, y contribuyen a mejorar la productividad al liberar tiempo para que las empresas se enfoquen en el crecimiento de su negocio.

Añadió que el objetivo es que aprovechen la infraestructura global de Amazon para llevar sus productos a otros países, con el apoyo de tecnología y acompañamiento especializado.

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