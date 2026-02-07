Busca América Latina afianzar su posición en el nuevo escenario económico

PANAMÁ- Durante dos días, Panamá dejó de ser solo un cruce de océanos para convertirse en un cruce de ideas, intereses y expectativas económicas. En salones donde se mezclaban acentos de toda la región latinoamericana y trajes formales, el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, organizado por el Banco de Desarrollo Regional (CAF), volvió a reunir a una de las audiencias más influyentes del calendario económico regional.

El perfil de los asistentes marcó desde el inicio el tono del encuentro: jefes de Estado y de Gobierno, ministros, líderes empresariales, representantes de organismos internacionales y referentes académicos para debatir los principales desafíos y oportunidades de América Latina y el Caribe, con más de 6 mil personas inscritas de 70 países.

En la edición de este 2026, participaron los presidentes José Raúl Mulino de Panamá, Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil, Rodrigo Paz de Bolivia, Gustavo Petro de Colombia, Daniel Novoa de Ecuador, Bernardo Arévalo de Guatemala y Andrew Holness primer ministro de Jamaica, además del gobernante electo de Chile, José Antonio Kast.

América Latina y el Caribe cuenta con más de 650 millones de habitantes y es poseedora del 15% de la superficie terrestre, pese a ello, registra una marcada desigualdad y baja productividad, por lo que está obligada a superar la fragmentación ideológica y avanzar hacia una coordinación que permita darle mejor vida a sus ciudadanos y también ser un actor relevante, con voz en el mundo.

Con un llamado enérgico a dejar de ser “el continente de las oportunidades perdidas”, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, destacó que Latinoamérica puede crecer cerca del 5 %, por encima de las predicciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) que en enero estimó una proyección de 2.2% durante 2026 y 2.7% para 2027. El mandatario invitó a los países a trabajar juntos para lograr esa proyección.

Al cierre de 2025, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectaba que los países de mayor crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real en la región sería Guayana con 10,3%, Argentina con 4.5% y Paraguay con el 4.4%, mientras que las economías que menos crecerían serían Haití con -3.1% y Puerto Rico con -0.8%.

Mientras el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aprovechó el espacio para reivindicar la acción colectiva y la integración regional en un clima de incertidumbre y desestabilidad en la región y destacó el papel del multilateralismo para reposicionar a América Latina y el Caribe en el mundo, “Seguir divididos nos torna a todos más frágiles”, afirmó.