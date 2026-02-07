Busca América Latina afianzar su posición en el nuevo escenario económico
Panamá fue sede del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, un encuentro que reunió a mandatarios, empresarios y representantes de organismos multilaterales para analizar las perspectivas de crecimiento e inversión en la región
PANAMÁ- Durante dos días, Panamá dejó de ser solo un cruce de océanos para convertirse en un cruce de ideas, intereses y expectativas económicas. En salones donde se mezclaban acentos de toda la región latinoamericana y trajes formales, el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, organizado por el Banco de Desarrollo Regional (CAF), volvió a reunir a una de las audiencias más influyentes del calendario económico regional.
El perfil de los asistentes marcó desde el inicio el tono del encuentro: jefes de Estado y de Gobierno, ministros, líderes empresariales, representantes de organismos internacionales y referentes académicos para debatir los principales desafíos y oportunidades de América Latina y el Caribe, con más de 6 mil personas inscritas de 70 países.
En la edición de este 2026, participaron los presidentes José Raúl Mulino de Panamá, Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil, Rodrigo Paz de Bolivia, Gustavo Petro de Colombia, Daniel Novoa de Ecuador, Bernardo Arévalo de Guatemala y Andrew Holness primer ministro de Jamaica, además del gobernante electo de Chile, José Antonio Kast.
América Latina y el Caribe cuenta con más de 650 millones de habitantes y es poseedora del 15% de la superficie terrestre, pese a ello, registra una marcada desigualdad y baja productividad, por lo que está obligada a superar la fragmentación ideológica y avanzar hacia una coordinación que permita darle mejor vida a sus ciudadanos y también ser un actor relevante, con voz en el mundo.
Con un llamado enérgico a dejar de ser “el continente de las oportunidades perdidas”, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, destacó que Latinoamérica puede crecer cerca del 5 %, por encima de las predicciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) que en enero estimó una proyección de 2.2% durante 2026 y 2.7% para 2027. El mandatario invitó a los países a trabajar juntos para lograr esa proyección.
Al cierre de 2025, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectaba que los países de mayor crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real en la región sería Guayana con 10,3%, Argentina con 4.5% y Paraguay con el 4.4%, mientras que las economías que menos crecerían serían Haití con -3.1% y Puerto Rico con -0.8%.
Mientras el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aprovechó el espacio para reivindicar la acción colectiva y la integración regional en un clima de incertidumbre y desestabilidad en la región y destacó el papel del multilateralismo para reposicionar a América Latina y el Caribe en el mundo, “Seguir divididos nos torna a todos más frágiles”, afirmó.
Panamá fue una elección lógica, su papel como plataforma logística y financiera regional, convierte al país centroamericano en un escenario creíble para discutir integración económica y flujos globales. El Foro reforzó esa imagen: un país pequeño en tamaño, pero grande en conectividad que ha sabido capitalizar su ubicación estratégica.
El Foro no se limitó a paneles técnicos o discursos formales, sino que incorporó una agenda que incluyó propuestas culturales y espacios de intercambio creativo, promoviendo la identidad regional. Un ejemplo destacado fue el “Festival CAF: voces por nuestra región, cultura que nueve el mundo”, un encuentro de arte y creatividad que puso en vitrina la diversidad musical, gastronómica y artística de América Latina y el Caribe, que mostró como la cultura se convierte en un puente de entendimiento y motor del desarrollo económico y social.
Otro de los temas recurrentes fue la necesidad de cerrar brechas en infraestructura física y digital. Puertos, carreteras, telecomunicaciones y logística fueron señalados como condiciones indispensables para aprovechar las oportunidades comerciales que se abren a nivel global.
La transición energética ocupó un lugar central en las discusiones. América Latina y el Caribe concentra una parte significativa de los recursos necesarios para la “economía verde”: energía renovable, litio, cobre y biodiversidad.
Así mismo, el presidente del CAF, Sergio Díaz-Granados, celebró durante su discurso, el acuerdo comercial histórico firmado entre el Mercosur con la Unión Europea, hace dos semanas, después de 25 años de negociación, el cual unirá a dos de las regiones y mercados más importantes del mundo.
¿CUÁNDO Y DÓNDE NACE EL CAF?
El CAF es la instancia que organiza el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, espacio fundamental para redefinir la trayectoria de América Latina y el Caribe. Fue fundada en 1970 para promover el desarrollo sostenible y la integración económica de la región.
Con sede en Caracas, Venezuela, cuenta con oficinas en distintos países del continente. Actualmente, 21 países y 13 bancos privados de la región son miembros de este organismo, lo que le otorga una estructura amplia y diversa.
La CAF financia proyectos en áreas como infraestructura, energía, agua, educación, salud y desarrollo social, con un enfoque orientado a la mejora de la calidad de vida y la reducción de brechas estructurales. En 2025, la CAF destinó más de 14,100 millones de dólares en aprobaciones para operaciones de desarrollo y alcanzó una cartera de crédito superior a los 34 mil millones de dólares.
Por Carlos maya EFE-Reportajes.