Busca la IP lograr destrabar 10 proyectos de inversión insignia en México

Dinero
/ 11 diciembre 2025
    Busca la IP lograr destrabar 10 proyectos de inversión insignia en México
    José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) durante una conferencia de prensa. Foto: Reforma
Reforma
por Reforma

PIB
inversiones

México

José Medina Mora

Cce

José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, precisó que el objetivo es llegar al equivalente a 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en inversión

CIUDAD MÉXICO- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se enfocar· a destrabar 10 proyectos de inversión insignia, sobre todo en el sector energético, advirtió José Medina Mora, presidente del organismo.

En su primera conferencia de prensa como presidente del Consejo, Medina Mora, afirmó que el objetivo es llegar al equivalente a 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en inversión, ya que actualmente se ubica en 22 por ciento del PIB.

TE PUEDE INTERESAR: Apegos a la ley por parte de magistrados fortalecerán inversión en México: CCE

Describió que los esquemas que se manejaran pueden ser inversión privada o mixta.

”Pondremos énfasis en 10 proyectos insignia, que veamos en qué ventanilla están atorados, qué trámite es el que no sale adelante para que se den estas inversiones.

”El sector energético es fundamental, para que haya inversión en otros sectores debe haber suficiente energía. Hay proyectos sobre todo de la parte de tecnología, que requiere Inteligencia Artificial y centros de datos que requieren mucha energía”, explicó sin precisar de culés se trata.

Medina Mora dijo que trabajar· muy de cerca con el Gobierno para atraer inversión al País.

Recalcó que el CCE no es oficialismo no es oposición, sino que actúa como una institución.

”Vamos a trabajar juntos para reactivar la inversión, y retomar el crecimiento.

”Que no haya excusas para invertir y destrabar toda la problemática que pueda existir para que los proyectos de inversión se consoliden y retomemos el crecimiento económico”, manifestó.

Otra prioridad, afirmó, es acompañar al Gobierno en la revisión del T-MEC.

Opinó que es el escenario más probable es que el Tratado siga adelante, pero con aranceles.

Por Verónica Gascón, Agencia Reforma.

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

