Apegos a la ley por parte de magistrados fortalecerán inversión en México: CCE

CDMX.- El candidato único a la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, afirmó que los jueces y magistrados tienen la oportunidad de demostrar que en México prevalece el apego a la ley y a la Constitución. Señaló que, en la medida en que sus fallos se ajusten estrictamente al marco legal, se generará mayor certidumbre para las inversiones.

Medina Mora, expresidente de Coparmex, sostuvo que decisiones judiciales claras y fundamentadas pueden traducirse en confianza para los inversionistas. “Si toman sus decisiones conforme a la ley y la Constitución, generarán certidumbre, y la certidumbre genera confianza, y la confianza inversión”, declaró tras participar en la junta mensual del consejo del CCE.

El empresario aseguró que, pese a la reciente reforma judicial, las empresas extranjeras mantienen su disposición para invertir en México. Explicó que los corporativos internacionales realizan evaluaciones integrales de riesgos y ventajas, y que en muchos casos consideran que el país ofrece más oportunidades que desventajas.

Recordó que hace unos días expresó preocupación por la incertidumbre que generaba la reforma del Poder Judicial. Sin embargo, dijo que ahora corresponde observar el desempeño de jueces y magistrados, pues la calidad de sus fallos será determinante para sostener la confianza económica.

Medina Mora destacó la necesidad de reactivar la economía y mejorar las condiciones de seguridad en el país. Aunque reconoció avances en algunos indicadores, advirtió que la extorsión sigue en aumento y recordó que episodios como el asesinato del alcalde de Uruapan evidencian los desafíos pendientes para alcanzar un entorno seguro.

El próximo dirigente del CCE agregó que la iniciativa privada está dispuesta a invertir en proyectos de energía eléctrica bajo las reglas planteadas por el gobierno, que contemplan que la mayor parte de la generación permanezca en manos del Estado.

Asimismo, remarcó la urgencia de atender la informalidad y la pobreza, al considerar que son obstáculos estructurales para el crecimiento económico. “Tenemos que entender el fenómeno de la informalidad y ayudar a los negocios y personas a entrar a la formalidad”, afirmó, al comparar que en México la informalidad ronda 56% de la economía, mientras que en Chile es de 27%.

La elección de Medina Mora como presidente del CCE está programada para el próximo 10 de diciembre. Con información de El Universal