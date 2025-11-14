Apegos a la ley por parte de magistrados fortalecerán inversión en México: CCE

Noticias
/ 14 noviembre 2025
    Apegos a la ley por parte de magistrados fortalecerán inversión en México: CCE
    Medina Mora destacó la necesidad de reactivar la economía y mejorar las condiciones de seguridad en el país. /FOTO: ESPECIAL

COMPARTIR

TEMAS


Magistrados

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Cce

El candidato a presidir el Consejo aseguró que la reforma judicial no ha frenado el interés extranjero y llamó a reforzar seguridad, formalidad económica y Estado de derecho

CDMX.- El candidato único a la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, afirmó que los jueces y magistrados tienen la oportunidad de demostrar que en México prevalece el apego a la ley y a la Constitución. Señaló que, en la medida en que sus fallos se ajusten estrictamente al marco legal, se generará mayor certidumbre para las inversiones.

Medina Mora, expresidente de Coparmex, sostuvo que decisiones judiciales claras y fundamentadas pueden traducirse en confianza para los inversionistas. “Si toman sus decisiones conforme a la ley y la Constitución, generarán certidumbre, y la certidumbre genera confianza, y la confianza inversión”, declaró tras participar en la junta mensual del consejo del CCE.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a cinco presuntos delincuentes en operativos conjuntos en Michoacán

El empresario aseguró que, pese a la reciente reforma judicial, las empresas extranjeras mantienen su disposición para invertir en México. Explicó que los corporativos internacionales realizan evaluaciones integrales de riesgos y ventajas, y que en muchos casos consideran que el país ofrece más oportunidades que desventajas.

Recordó que hace unos días expresó preocupación por la incertidumbre que generaba la reforma del Poder Judicial. Sin embargo, dijo que ahora corresponde observar el desempeño de jueces y magistrados, pues la calidad de sus fallos será determinante para sostener la confianza económica.

TE PUEDE INTERESAR: Se dispara retiro por desempleo: Afores rompen récord histórico

Medina Mora destacó la necesidad de reactivar la economía y mejorar las condiciones de seguridad en el país. Aunque reconoció avances en algunos indicadores, advirtió que la extorsión sigue en aumento y recordó que episodios como el asesinato del alcalde de Uruapan evidencian los desafíos pendientes para alcanzar un entorno seguro.

El próximo dirigente del CCE agregó que la iniciativa privada está dispuesta a invertir en proyectos de energía eléctrica bajo las reglas planteadas por el gobierno, que contemplan que la mayor parte de la generación permanezca en manos del Estado.

TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía de Quintana Roo detiene a ‘El Compi’, presuntamente relacionado con un cementerio clandestino

Asimismo, remarcó la urgencia de atender la informalidad y la pobreza, al considerar que son obstáculos estructurales para el crecimiento económico. “Tenemos que entender el fenómeno de la informalidad y ayudar a los negocios y personas a entrar a la formalidad”, afirmó, al comparar que en México la informalidad ronda 56% de la economía, mientras que en Chile es de 27%.

La elección de Medina Mora como presidente del CCE está programada para el próximo 10 de diciembre. Con información de El Universal

Temas


Magistrados

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Cce

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La representación diplomática calificó el documento como falso y pidió ignorar su contenido.

Desmienten ‘memorándum’ sobre ofensiva del gobierno mexicano contra Grupo Salinas
Rubén Arenza, mejor conocido como ‘Ru Abogado’, fue detenido por elementos de la Policía de Naucalpan, en el Estado de México, tras denunciar presuntos actos de corrupción.

Policías de Naucalpan detienen a ‘Ru Abogado’, quien documentaba presunta corrupción (videos)
Los organizadores de la marcha —independientes del colectivo— señalan que las concentraciones se harán en 50 ciudades de 31 estados, incluyendo Torreón, Saltillo, Piedras Negras, Monclova y Sabinas.

Confirman la ‘Marcha de la Generación Z’ en cinco localidades de Coahuila
Este 15 de noviembre en el MUSAVE habrá un Búho Cornudo y una Aguililla Rojinegra para que los visitantes se puedan tomar fotografías con ellas.

¡Celebra Museo de las Aves 32 años en Saltillo con entradas gratis, búho cornudo y aguililla rojinegra!
Las tribunas del Autódromo Hermanos Rodríguez, mismas que vieron ganar a Lando Norris en la edición de este año, se preparan para un lleno total en el México GP 2026, tras anunciarse el sold out.

¡Efecto Checo Pérez! Se agotan los boletos para el Gran Premio de México 2026
La seguridad ha recibido una inversión de 7 mil 500 millones de pesos en los primeros dos años de gobierno de Manolo Jiménez.

Coahuila refuerza su blindaje: inauguran arco carretero y cuartel estatal en Hidalgo
Experiencia. La confesión de Mayer Mori incomodó a sus compañeros del reality, especialmente a Fabiola Campomanes, cercana al círculo de amistades de Bárbara Mori.

¿Está orgulloso? Presume Sergio Mayer Mori haber tenido intimidad con una amiga de Bárbara Mori
La compañía destacó que su biológico está adaptado a la variante LP.8.1, la cepa que predomina actualmente en el país.

Pfizer se queda fuera del sector privado: Cofepris mantiene en pausa liberación de vacuna