Emiratos Árabes Unidos abandonan la OPEP y apuestan por producción nacional

El Ministro de Energía e Infraestructura de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Suhail Mohamed Al Mazrouei, anunció este 28 de abril de 2026 la salida de los EAU de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP y OPEP+) debido a cambios en sus políticas de producción para priorizar “una mayor inversión en la producción nacional de energía”. En un comunicado desde la Agencia de Noticias de los Emiratos (WAM por su sigla en inglés) se declaró que esta decisión, que entrará en vigor el 1 de mayo de 2026, responde a la volatilidad a corto plazo en los mercados energéticos por “las interrupciones en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz”, que afectan a la oferta de crudo y “apuntan a un crecimiento sostenido de la demanda mundial de energía a medio y largo plazo”

Desde la WAM —agencia oficial del gobierno de los EAU— se precisó que “esta decisión se produce tras décadas de cooperación constructiva. Los Emiratos Árabes Unidos se unieron a la OPEP en 1967 a través del Emirato de Abu Dabi y mantuvieron su membresía tras la formación de los Emiratos Árabes Unidos en 1971”. El comunicado oficial señaló que Los Emiratos mantendrán su participación en el mercado de “manera gradual y mesurada” con base a su producción adicional y “en consonancia con la demanda” de crudo: “Esta decisión no altera el compromiso de los EAU con la estabilidad del mercado global ni su enfoque basado en la cooperación con productores y consumidores”.

“Sin embargo, ha llegado el momento de centrar nuestros esfuerzos en lo que dicta nuestro interés nacional y en nuestro compromiso con nuestros inversores, clientes, socios y los mercados energéticos mundiales. En esto nos centraremos de ahora en adelante” declaró los EAU desde Abu Dhabi, capital de los EAU. En su cuenta de X el Ministro Mohamed Al Mazrouei agradeció a la OPEP por la colaboración de casi 60 años y declaró que mantendrá el suministro de energía “fiable, responsable y con bajas emisiones de carbono”. PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO AFECTADA POR GUERRA EN MEDIO ORIENTE Los EAU producen petróleo en un promedio de 2 millones 237 mil 440 barriles de petróleo diarios desde 1973 hasta 2026, con máximos históricos de 4 millones de barriles diarios en abril de 2020, según información económica de Trading Economics. Después de iniciar la guerra en Irán, la producción de petróleo crudo en los Emiratos Árabes Unidos disminuyó a 1 millón 908 mil barriles diarios en marzo desde 3 millones 390 mil barriles diarios en febrero de 2026.

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