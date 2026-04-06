En el primer trimestre de 2026, aumentan 3.7% ventas de automóviles en México

En México, las ventas de automóviles ligeros aumentaron 3.7% en el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, y, a tasa anual, se presentó un incremento de 2.4% con respecto al tercer mes del año pasado, representando el marzo con más ventas entre 2016-2026.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con base al Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), reportó que las ventas de enero-marzo alcanzaron las 381 mil 632 unidades, marcando una diferencia de 13 mil 643 unidades vendidas con respecto al primer trimestre de 2025.