En el primer trimestre de 2026, aumentan 3.7% ventas de automóviles en México

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Dinero
/ 6 abril 2026
    En el primer trimestre de 2026, aumentan 3.7% ventas de automóviles en México
    La información proviene de la comercialización en el mercado interno reportada en el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL). VANGUARDIA

El RAIAVL del Inegi reportó que las ventas de carros en marzo de 2026 fueron las más altas en comparación con el mismo mes de 2016-2025

En México, las ventas de automóviles ligeros aumentaron 3.7% en el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, y, a tasa anual, se presentó un incremento de 2.4% con respecto al tercer mes del año pasado, representando el marzo con más ventas entre 2016-2026.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con base al Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), reportó que las ventas de enero-marzo alcanzaron las 381 mil 632 unidades, marcando una diferencia de 13 mil 643 unidades vendidas con respecto al primer trimestre de 2025.

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En términos anuales, las ventas de marzo con respecto al mismo mes de 2025 pasaron de 128 mil 434 a 131 mil 548 en el tercer mes de 2026, reportando una diferencia de 3 mil 114 unidades vendidas.

Entre febrero y marzo de 2026, el crecimiento de las ventas de vehículos ligeros fue de 11.1%, recuperando la caída de 10% en enero y febrero del año mencionado que se pudo observar con información del RAIAVL.

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Aquí se observa las ventas de carros que ha habido en marzo en los últimos diez años. CAPTURA DE PANTALLA

Comparativamente, en marzo de 2025 la diferencia porcentual de las ventas de carros con respecto a febrero de aquel año fue de 8.2% y, entre enero y febrero, fue -1.9%.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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