Suben exportación de México a EU a 534 mil 874 mdd, nivel récord

CDMX.-Pese a moderar su ritmo de crecimiento, durante todo 2025, tanto las exportaciones (ventas) de México al mercado estadounidense como las importaciones alcanzaron niveles sin precedentes.

Después de una variación de 6.9 por ciento en el año previo, en 2025, el valor de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos subió 5.8 por ciento a tasa anual.

En tanto, las importaciones crecieron 1.2 por ciento desde 3.2 por ciento en 2024.

Con esto, el monto de las exportaciones de México a Estados Unidos ascendió a 534 mil 874 millones de dólares y las importaciones a 337 mil 960 millones, en los dos casos valores máximos históricos, de acuerdo con datos del Departamento de Comercio.

Al sumar las ventas a las compras que se hacen de mercancías estadounidenses, el comercio bilateral se ubicó en 872 mil 834 millones de dólares, un récord histórico y así el País mantuvo su primer puesto como socio comercial de EU, después que el indicador anotó un alza anual de 4 por ciento.

En seguida figuró Canadá, con un comercio bilateral por 719 mil 478 millones de dólares y el tercer lugar fue de China con 414 mil 688 millones.

Solo en el último mes del año pasado, el País también fue el principal socio comercial de Estados Unidos en diciembre, con 70 mil 521 millones de dólares de intercambio bilateral, acompañado por Canadá, con 57 mil 286 millones.

No obstante, en el tercer puesto hubo cambio, ya que Taiwán tomó el tercer lugar (fue octavo en el último mes de 2024), con 29 mil 495 millones de dólares, desplazando a China a la cuarta posición, con 29 mil 492 millones.

En este contexto, la economía mexicana realizó ventas a EU por 42 mil 360 millones de dólares en diciembre de 2025, lo que implicó un crecimiento de 8 por ciento, su mayor cifra en cinco meses a tasa anual.

Mientras, las importaciones desde EU se dispararon en términos anuales 14.6 por ciento a 28 mil 161 millones de dólares, lo que al restarse de las exportaciones se tradujo en un superávit en la balanza comercial por 14 mil 199 millones de dólares.

Dicho superávit comercial resultó 3.1 por ciento inferior al reportado en diciembre de 2024, con lo que puso fin a 46 meses con avances en fila a tasa anual.

En todo el año 2025, el superávit del comercio de México con EU subió 14.8 por ciento a un nivel máximo histórico de 196 mil 913 millones de dólares pese a su revés relativo a tasa anual en diciembre.