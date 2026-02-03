Cae confianza del empresariado mexicano en enero; hay incertidumbre para invertir

/ 3 febrero 2026
    Cae confianza del empresariado mexicano en enero; hay incertidumbre para invertir
    El componente “Situación económica futura de la empresa” registró 265 meses por encima del umbral de los 50 puntos porcentuales en el sector industrias manufactureras. VANGUARDIA

La opinión empresarial sobre los sectores de la industria manufacturera, construcción, comercio y servicios financieros tuvieron diferencias negativas con respecto a enero de 2025

La confianza de las y los directivos empresariales de México decreció en enero con respecto al mismo mes de 2025, así quedó registrado con base al Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC), resultado de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El IGOEC obtuvo una puntuación de 48.0 puntos en enero, lo que representó una caída de 3.4 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo de 2025. Mientras que a nivel mensual hubo una reducción de 0.2 puntos.

Los Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) de los sectores Industrias manufactureras, Construcción, Comercio y Servicios privados no financieros también mostraron estos decrecimientos con respecto a enero de 2025: el promedio de estos cuatro dan como resultado la cifra del IGOEC.

Con respecto a enero de 2025, todos los ICE de este pasado enero tuvieron tasas negativas, siendo el sector Comercio el que tuvo la mayor diferencia (-5.3).

Cada ICE por sector está compuesto por los siguientes componentes:

- Momento adecuado para invertir

- Situación económica presente del país

- Situación económica futura del país

- Situación económica presente de la empresa

- Situación económica futura de la empresa

A su vez, todos los componentes de cada ICE por sector tuvieron puntuaciones negativas, siendo la pregunta sobre el “momento adecuado para invertir” del sector Comercio la que obtuvo la calificación más baja: -10.5 puntos y 81 meses por debajo del umbral de 50 con respecto a enero de 2025.

También para el sector de Industrias manufactureras se observó una caída de -7.1 puntos porcentuales —la segunda más grande— sobre lo adecuado de invertir en estos tiempos de incertidumbre comercial.

Sin embargo, el componente “Situación económica futura de la empresa” se registró arriba de los 50 puntos para los cuatro ICE, siendo las Industrias manufactureras las que han concentrado el mayor número de meses por encima de este umbral (265 por arriba).

Diego Hernández

