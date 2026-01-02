En diciembre, confianza empresarial en México retrocede con respecto a 2024: Inegi

México
/ 2 enero 2026
    En diciembre, confianza empresarial en México retrocede con respecto a 2024: Inegi
    Con base a la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se detectó una decrecimiento en las expectativas empresariales en México para diciembre. VANGUARDIA

Las expectativas empresariales mantienen una tendencia a la baja en los sectores de la industria, la construcción y los servicios, así como sus expectativas económicas

La confianza de las y los directivos empresariales de México decreció en diciembre con respecto a 2024, así quedó registrado con base al Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC), resultado de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El IGOEC tuvo una puntuación de 48.5 puntos en diciembre, lo que representó una caída de 3.5 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo de 2024. Mientras que a nivel mensual hubo un aumento de 0.1 puntos.

Por separado, los Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) de los sectores Industrias manufactureras, Construcción, Comercio y Servicios privados no financieros también mostraron estos decrecimientos.

Cada ICE por sector está compuesto por los siguientes componentes:

- Momento adecuado para invertir

- Situación económica presente del país

- Situación económica futura del país

- Situación económica presente de la empresa

- Situación económica futura de la empresa

Todos los ICE por sector tuvieron tasas negativas con respecto a diciembre de 2024, siendo el sector Comercio el que tuvo la mayor diferencia (- 4.1). A su vez, todos los componentes de cada ICE tuvieron puntuaciones negativas.

El componente más cambiante en diciembre fue el “momento adecuado para invertir” en los sectores Construcción (- 7.1), Servicios privados no financieros (- 5.9) e Industrias manufactureras (- 5.4), con respecto al mismo periodo de 2024.

Para el sector Comercio, los componentes con mayor diferencia fueron “situación económica presente del país” y “situación económica presente de la empresa”, ambos con una calificación de - 4.6.

Otro parámetro que Inegi presenta para cada componente de los ICE son el “número de meses consecutivos por arriba o por debajo del umbral de 50 puntos”.

La confianza empresarial del sector Construcción para invertir en el momento adecuado ha tenido 175 meses por debajo de 50 puntos, así como las empresas de las industrias manufactureras (151 meses por debajo).

Sin embargo, arriba de los 50 puntos para los cuatro ICE está el componente “Situación económica futura de la empresa”, siendo las Industrias manufactureras las que han concentrado el mayor número de meses (264 por arriba).

TENDENCIA A LA BAJA

Con un decrecimiento mensual de 0.5 y anual de 0.8 puntos porcentuales, el Indicador Global de Opinión Empresarial de Tendencia (IGOET) registró que los directivos empresariales también tuvieron en diciembre de 2025 una percepción negativa de las tendencias en los sectores de la manufactura, la construcción y los servicios

Con una calificación de 50.2, el IGOET se mantiene 67 meses seguidos por encima de los 50 puntos.

Los Indicadores Agregados de Tendencia (IAT) y expectativas empresariales de los sectores Industrias manufactureras, Construcción, Comercio (a excepción de Servicios privados no financieros) presentaron diferencias negativas con respecto a diciembre de 2024:

- IAT Industrias manufactureras = - 3.0

- IAT Construcción = - 1.2

- IAT Comercio = - 0.8

- IAT Servicios privados no financieros = 0.4

A su vez, el IAT de Servicios privados no financieros de diciembre de 2025 fue el único que cuenta con 20 meses consecutivos de estar por arriba del umbral de 50 puntos.

Temas


Economía
Empresas
inversiones

Localizaciones


México

Organizaciones


INEGI

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

