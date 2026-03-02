Cae confianza empresarial en febrero y expectativas de pedidos industriales en México

/ 2 marzo 2026
    Cae confianza empresarial en febrero y expectativas de pedidos industriales en México
    El IGOEC permiten conocer, casi inmediatamente después de terminado el mes de referencia, la percepción de las y los directivos empresariales en variables económicas. ESPECIAL

El Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza del Inegi detectó por segunda ocasión una reducción en este parámetro empresarial en 2026

La confianza empresarial de México decreció en este febrero con respecto al mismo mes de 2025, así quedó registrado según el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC), resultado de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

La puntuación del IGOEC fue de 48.8 puntos en febrero, lo que representó una caída de 1.3 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo de 2025, aunque mientras que a nivel mensual hubo un aumento de 0.7 puntos.

TE PUEDE INTERESAR: Amanecen a la baja mercados financieros por ataques de EU e Irán; aerolíneas afectadas y petróleo

Todos los Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) —que componen a su vez el IGOEC— de los sectores Industrias manufactureras (-2.3 puntos en adelante), Construcción (-0.2), Comercio (-1.8) y Servicios privados no financieros (-0.8) reportaron bajas en sus niveles con respecto a febrero de 2025.

El ICE sobre la “situación económica futura del país” que registra el Inegi reportó caídas en las manufactureras (-0.9), empresas constructoras (-2.3), de servicios (-2.0) y de servicios empresariales (-1.4); pero, a pesar de ello, los niveles de este indicador de las cuatro actividades económicas citadas se encontraron por encima de los 50 puntos.

EL INDICADOR DE PEDIDOS MANUFACTUREROS A LA BAJA

Con base a la EMOE también se calcula el Indicador de Pedidos Manufactureros (IPM), que mide las expectativas de los directivos empresariales sobre el sector manufacturero en México.

En febrero de 2026, el IPM cerró en 50.2 puntos porcentuales, representando una caída mensual de 1.3 puntos y una diferencia anual de 0.7, con respecto al mismo mes de 2025.

Por componentes, el IPM reportó la caída más baja en las expectativas de los empresarios sobre la producción (-6.4 puntos) y los inventarios de insumos (-1.3), esto con respecto a febrero de 2025. Sin embargo, el IPM sobre los futuros pedidos en la industria aumentó 3.3 puntos porcentuales en el periodo citado.

