¡Prepárese!... Suben los precios en frutas y verduras en México; inflación anual llega a 4.02% y supera meta de Banxico

Este dato también supera la meta de 3% establecida por el Banco de México (Banxico) , lo que refleja presiones en el costo de vida para millones de hogares mexicanos.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( INEGI ) dio a conocer el comportamiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) correspondiente a febrero de 2026, revelando que la inflación anual alcanzó 4.02% , una cifra superior al 3.77% registrado en el mismo mes de 2025 .

Estos productos forman parte de la canasta básica y suelen tener un impacto directo en el gasto cotidiano de las familias.

· Papa y tubérculos , con 20.86%

· Limón, con un aumento de 25.97%

Los mayores incrementos se observaron en:

Entre los productos que más influyeron en el incremento se encuentran los alimentos frescos , particularmente las frutas y verduras , cuyos precios registraron aumentos significativos durante el mes.

ALGUNOS ALIMENTOS Y EL GAS LP BAJAN DE PRECIO

A pesar del aumento en frutas y verduras, el reporte del INEGI también registró reducciones en varios productos de consumo frecuente, lo que representó un alivio parcial para la economía doméstica.

Entre los alimentos que mostraron disminuciones se encuentran:

· Huevo, con una baja de 2.63%

· Pollo, que descendió 1.29%

· Carne de cerdo, con una reducción de 1.38%

· Cebolla, que cayó 8.40%

Además, el gas doméstico LP registró una disminución de 1.84%, un elemento relevante considerando su importancia en los gastos del hogar.

Aunque estas bajas ayudaron a moderar parcialmente el índice general, no fueron suficientes para contrarrestar el impacto de los aumentos en productos agrícolas.

COMER EN RESTAURANTES ES CADA VEZ MÁS CARO

Otro de los rubros que continúa presionando la inflación es el de restaurantes y servicios de alojamiento, que registró un incremento anual de 7.22%, el más alto entre los principales sectores analizados.

Dentro de este grupo, los establecimientos de comida popular mostraron aumentos constantes durante febrero:

· Loncherías

· Fondas

· Torterías

· Taquerías

Estos negocios registraron un aumento mensual de 0.80%, consolidándose como uno de los factores con mayor influencia en el comportamiento del INPC.

Los servicios educativos también presentaron un incremento considerable, con una variación anual de 6.03%, lo que impacta especialmente a los hogares con estudiantes.

Un analista económico citado en reportes financieros resumió el panorama de forma directa:

“La inflación sigue moderándose frente a los picos de 2022, pero aún permanece por encima de la meta oficial”.

LA INFLACIÓN VARÍA SEGÚN LA REGIÓN DEL PAÍS

El informe también mostró que la inflación no se comporta igual en todas las regiones del país. Algunas entidades registraron aumentos más pronunciados que otras.

Veracruz fue el estado con la mayor inflación mensual, con 0.80%, mientras que la ciudad de Veracruz encabezó la lista de las 55 zonas urbanas monitoreadas con 1.04% de incremento.

En contraste, Tamaulipas presentó la variación estatal más baja, con 0.12%, y ciudades como Matamoros y Ciudad Jiménez registraron ligeras reducciones en el nivel general de precios.

El componente subyacente de la inflación, que excluye productos con precios más volátiles y es considerado un indicador clave de tendencia, se ubicó en 4.50% anual, su nivel más alto en varios meses.

DATOS CURIOSOS

· El limón fue el producto con mayor aumento mensual en febrero de 2026, con casi 26% de incremento.

· El objetivo oficial del Banco de México es mantener la inflación cerca de 3% anual, con un margen de variación de un punto porcentual.

· Durante 2022, México llegó a registrar niveles inflacionarios superiores al 8%, los más altos en más de dos décadas.

· El INPC analiza el comportamiento de precios en 55 ciudades del país, lo que permite medir las diferencias regionales del costo de vida.