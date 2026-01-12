Caída de precios de los granos afecta a productores mexicanos

Dinero
/ 12 enero 2026
    Caída de precios de los granos afecta a productores mexicanos
    La urgencia se intensifica al considerar los volúmenes de grano de ciclos anteriores que los productores aún no logran colocar en el mercado. FOTO: ESPECIAL.

La publicación del informe ha sumido al mercado nacional de granos en una fase de marcada presión bajista e incrementado el producto sin comercializar

El mercado de granos nacional se enfrenta a una nueva presión económica en México, esto tras la caída generalizada en los precios del maíz, el trigo y la soya, lo que ha complicado la situación económica de los productores mexicanos, informó el Grupo de Consultores de Mercados Agrícolas (GCMA).

Lo anterior ha sido impulsado por un inesperado reporte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el cual sorprendió a los mercados internacionales al confirmar incrementos significativos en la superficie de siembra, rendimientos, producción e inventarios globales.

“A la caída de los precios internacionales se suma el efecto de la apreciación del tipo de cambio peso-dólar, que erosiona aún más el valor en pesos de las ventas de grano en el mercado local”, destaca el reporte

En ese sentido, la combinación de abundante oferta global y un tipo de cambio apreciado está forzando a los agricultores a vender en un piso de precios insostenible.

Las cifras de grano sin comercializar incluyen Sinaloa donde se estiman entre 100 y 120 mil toneladas de maíz blanco correspondientes al ciclo Otoño–Invierno 2024/25.

La región del Bajío mantiene entre 600 y 700 mil toneladas de maíz blanco de la cosecha Primavera–Verano pendientes de venta y en Chihuahua se concentra cerca de 1 millón de toneladas de maíz amarillo que aún buscan comprador.

Con información de El Economista

