Caída de producción de vehículos en General Motors Ramos Arizpe se mantuvo en noviembre

En noviembre la producción de vehículos en el Complejo de General Motors en Ramos Arizpe presentó una disminución contra el mismo mes del año pasado, aunque en el acumulado de enero-noviembre creció la Equinox EV y Optiq.

De acuerdo al Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del INEGI, en noviembre 2025 la producción de la Blazer fue de 3,240 unidades (4,028 fue en nov24), la Blazer EV 915 unidades (1,770 nov24), Equinox EV 3,370 unidades (8,567 nov24), Honda Prologue 2,242 (5,038 nov24) y el Optic 2,261 (2,710 nov24).

En el acumulado enero-nov25 fueron Blazer 38,499 (44,839 ene-nov24), Blazer EV 16,600 (33,309 ene-nov24), Equinox EV 74,809 (58,900 ene-nov24), Honda Prologue 33,111 (43,762) y Optiq 19,107 (2,749 ene-nov24).

Por lo que respecta a las exportaciones, en noviembre de Blazer fueron 3,534 unidades (4,259 nov24), Blazer EV 1,082 (1,818 nov24), Equinox EV 4,960 (8,520 nov24) y Optiq 3,359 (610 nov24). En el acumulado fueron Blazer 37,861 (43,992 ene-nov24), Blazer EV 16,623 (34,890 ene-nov24), Equinox EV 76,553 (58,928 ene-nov24) y Optiq 18,265 (615 ene-nov24).

STELLANTIS

En el caso de Stellantis, en noviembre la producción de la Crew Cab fue de 13,035 unidades (11,073 nov24), Promaster 3,206 (8,145 nov24), Ram 1500 con 1,870 unidades (0 nov24) y Ram 4000 con 5,894 (5,572 nov24).

En el acumulado enero-noviembre 2025 fueron Crew Cab 118,223 (117,153), Promaster 53,461 (75,716 ene-nov24), Ram 1500 con 10,806 (0 ene-nov24) y Ram 4000 con 60,977 (77,648 ene-nov24).

De las exportaciones, en noviembre de Promaster fueron 3,266 (7,895 nov24) y Ram 2500 fueron 11,921 (13,106) y en el acumulado enero-noviembre de Promaster son 40,683 (68,580 ene-nov24) y de la Ram 2500 con 147,727 (144,248 ene-nov24).