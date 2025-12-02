CAMIMEX urge a un análisis técnico sobre el Artículo 118 de la Ley de Aguas

La Cámara Minera de México (CAMIMEX) se mostró preocupada ante las graves afectaciones que tendría para la industria minera en México la modificación de la redacción del Artículo 118 de la Ley de Aguas Nacionales.

Destacan que la minería formal, responsable y regulada en México no vierte, ni pretende verter, desechos tóxicos en cauces o vasos y sus zonas federales o cuerpos de agua bajo ninguna circunstancia.

TE PUEDE INTERESAR: Entre atonía y estancamiento se mantiene la economía en México: IMEF

De acuerdo a lo que se explicó los residuos derivados del proceso de beneficio de los minerales se gestionan mediante infraestructura especializada, diseñada conforme a la normatividad mexicana, aprobada y supervisada con base en información técnica y alineada a los estándares internacionales más estrictos.

Ante esto la construcción de esta infraestructura, incluidos los depósitos de residuos mineros y las obras para el manejo de aguas residuales de uso minero, es esencial para operar de manera segura, transparente y ambientalmente responsable.

En ese sentido se señaló que su autorización no implica la realización de descargas en cuerpos de agua, sino el desarrollo de obras reguladas, estudiadas y supervisadas por la autoridad.

La redacción vigente considerada para el Artículo 118, prácticamente prohíbe que se construyan instalaciones mineras en gran parte del territorio nacional —especialmente en regiones montañosas donde están ubicadas la mayoría de las minas, lo cual afecta directamente la continuidad operativa de la minería y frena la producción de metales y minerales indispensables.

“Esta prohibición absoluta carece de fundamento, afectado a más de 3 millones de familias mexicanas que participan directa o indirectamente en la actividad minera y ponen en riesgo a la industria y la economía de México”, indicaron.

La industria minera responsable considera indispensable que el Artículo 118 establezca con claridad que los residuos mineros se confinan de forma segura y no se vierten en ríos, lagos ni cuerpos de agua, ni ponen en riesgo la salud de las personas.

Además que considere la compleja geografía del país, donde las prohibiciones previas resultan inviables y de mantenerse arriesgan a que México se convierta en un país dependiente de la importación de minerales, en lugar de producirlos.

Asimismo se pide que reconoce la necesidad de contar con autorizaciones y supervisión permanente de la infraestructura ubicada en zonas federales, la cual es fundamental para la operación minera y para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de protección ambiental.