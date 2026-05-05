Canacintra a favor del Plan México anunciado por el Gobierno Federal

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    Canacintra a favor del Plan México anunciado por el Gobierno Federal
    El Plan México es una estrategia integral del gobierno federal, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, enfocada en impulsar el desarrollo económico. ESPECIAL.

Afirman que con este apoyo se impulsarán las inversiones en apoyo a la economía mexicana

Ante el plan que anunció el Gobierno Federal en el marco del Plan México para acelerar las inversiones en el país, el presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez, dijo que son buenas noticias que el gobierno esté incentivando oportunidades en temas de energía, infraestructura y otros sectores.

Aunque añadió que esto llevará tiempo, dijo que se observa buena voluntad del Gobierno Federal de apoyar a los empresarios, cuando años atrás no se daba.

Asimismo recordó que el proyecto incluye temas de digitalización y comercio exterior, entre otros.

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Se pronunció por una certidumbre jurídica a los empresarios y en temas fiscales, así como en los permisos IMMEX, donde los empresarios tengan claridad del cumplimiento que deben tener y que el Gobierno también mantenga las reglas para que una vez que se revise el T-MEC en la parte mexicana, ya no se tengan cambios (en los incentivos que promueve el Plan México, pero también en los temas laborales y fiscales).

Finalmente comentó que aún con esto, el tema de los aranceles y de la negociación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la renovación del T-MEC, será un parteaguas en el tema del crecimiento económico que se espera en el país y en la región Coahuila Sureste.

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