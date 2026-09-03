Canacintra Coahuila Sureste realiza el 11° Congreso Internacional de Excelencia Operacional e Innovación

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    Canacintra Coahuila Sureste realiza el 11° Congreso Internacional de Excelencia Operacional e Innovación
    Los 107 asistentes fueron de las áreas de dirección y gerencia de planta, excelencia operacional, mejora continua, entre otras.

El objetivo fue que los participantes fueran más allá del conocimiento conceptual de las metodologías y trabajaran sobre procesos industriales

Con una asistencia de 107 participantes, se llevaron a cabo los trabajos del 11° Congreso Internacional de Excelencia Operacional e Innovación – CIEO+i 2026 que organizó Canacinta Coahuila Sureste.

El evento que se realizó el 2 y de septiembre en las instalaciones de Daimler Truck Planta Saltillo, tenía como tema central Toyota Kata: de la comprensión a la acción y el conferencista internacional invitado fue Dr. Jeffrey K. Liker.

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Este congreso, a lo largo de sus diferentes ediciones se ha consolidado como un espacio para conectar a líderes de la industria con metodologías, experiencias y prácticas de clase mundial orientadas a fortalecer la competitividad de las organizaciones.

Mientras que el tema central de este año, desarrolló una experiencia enfocada no solamente en conocer conceptos de mejora continua, sino en llevarlos directamente a la práctica dentro de un entorno industrial real.

Entre los participantes estuvieron directores y gerentes de planta, líderes de excelencia operacional y mejora continua, responsabilidades de proyectos y transformación, gerentes y líderes de producción, ingeniería, calidad, operaciones, cadena de suministro, mantenimiento y líderes de diferentes áreas estratégicas de las organizaciones.

El objetivo común fue fortalecer la cultura de mejora continua y desarrollar organizaciones capaces de aprender, experimentar y evolucionar de manera sistemática.

En el caso de Jeffrey K. Liker, un referente internacional de Toyota Way y Toyota Kata, su participación permitió a los asistentes profundizar en los principios que han convertido al modelo Toyota en uno de los principales referentes mundiales de excelencia operativa.

A lo largo del congreso acompañó la revisión de proyectos, recorre el Gemba junto con distintos equipos, compartiendo reflexiones sobre Toyota Kata y abordó la importancia del liderazgo para construir organizaciones capaces de aprender y mejorar de manera permanente.

Su intervención representó uno de los principales diferenciadores de esta edición al acercar a los líderes industriales de la región a una perspectiva internacional sobre la construcción de culturas sostenibles de mejora continúa.

La dirección metodológica y equipo de coaches estuvo encabezada por Gustavo Varela Uvalle, director de ALFRA Group, mientras que el desarrollo de los ejercicios estuvo orientado a comprender la condición actual, definir retos y condiciones de objetivo, identificar obstáculos, diseñar y ejecutar experimentos, desarrollar ciclos de Coaching Kta, documentar aprendizajes, reflexionar sobre los resultados obtenidos y aplicar la metodología a situaciones reales dentro de las organizaciones.

Cada equipo tuvo la oportunidad de trabajar directamente sobre procesos, observar, experimentar, recibir coaching y generar aprendizaje desde el Gamba.

Daimler Truck Planta Saltillo, como empresa anfitriona, abrió las puertas de sus instalaciones para recibir a los participantes y permitir que una parte importante del aprendizaje se desarrollará dentro de un ambiente industrial real.

El director de la planta, Jorge Verástegui, brindó apertura y respaldo a la realización de este proyecto, facilitando que líderes de distintas organizaciones tengan la oportunidad de compartir conocimiento y vivir una experiencia de aprendizaje dentro de la planta.

La metodología del congreso fue diseñada para que los participantes avancen de la teoría a la aplicación, entre las principales actividades del programa estuvieron Toyota Kata y equipos de trabajo, experimentación, Coaching Kata, Trabajo en Gemba, Revisión con Jeffrey K. Liker, Presentación ante Alta Dirección, Toyota Kata aplicada a la Alta Dirección, Lean Leadership & Self Assessment.

Finalmente entre las empresas participantes estuvieron Cajas de Cartón Sultana, Compañía Industrial Nuevo Almaden, Distribuidora Industrial Carretero, Edgar Enrique García Masseto, Servicios Compartidos LE, Android, Stratosphere Quiality A&T Sorgint Company, Avery Products, Ford Motor Company, ICU Medical, Healthcare Manufacturing y Trimas Packaging, entre otras.

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