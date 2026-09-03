Esperan ingresos por arriba de los dos millones de pesos en evento Qué Comer Week 2026

El evento Qué Comer Week 2026 se llevará a cabo del 2 al 8 de noviembre en Saltillo y se contempla una participación de más de 120 restaurantes, cafetería y panaderías, así como una derrama económica de 2.5 millones de pesos.

El presidente de Canirac Coahuila, Isidoro García Reyes, señaló que se realiza en alianza con Qué Comer Saltillo y es un evento muy parecido a lo que es el Coahuila Restaurant Week que se realizó hace un par de meses.

TE PUEDE INTERESAR: Confianza de las y los consumidores de México se mantiene sin cambios por primera vez en 2026

Informó que los comensales van a acceder a promociones de un 30 a 40% de descuentos en los platillos, se tendrán cinco categorías con precios desde los 150 hasta los 600 pesos en las diferentes ofertas gastronómicas, asimismo habrá desayunos, comidas y cenas.

García Reyes indicó que este evento se realiza en noviembre antes de la temporada alta de diciembre, para así incentivar el consumo local, asimismo el evento se organiza en alianza con Qué Comer Saltillo porque la sinergia siempre que se multiplica, genera un mayor resultado.

“Recordamos que en épocas complicadas de la economía, este tipo de programas vienen a incentivar el consumo local ya que el saltillense pueda acudir a los restaurantes de su preferencia o conocer alguno que haya visitado”, aseguró.

García Reyes recordó que en la primera edición de Coahuila Restaurant Week se contó con una participación de 70 restaurantes y se generó una derrama económica de 1.5 millones de pesos, por ello, ahora con el Qué Comer Week 2026 que es muy similar a ese evento, al contar con una participación de más de 120 establecimientos, se contempla llegar a esa derrama económica de 2.5 millones de pesos.

Además de los menús y propuestas especiales que se tendrán esa semana, se tendrán envíos gratis por Uber Eats en los restaurantes participantes dentro de la plataforma.

Por otra parte, dio a conocer que en Monclova dos semanas estarán celebrando al Chile en Nogada (el 3er y 4to fin de semana de septiembre), pues hay más de 15 restaurantes de ese municipio interesados en participar y se estima generar una derrama económica de 800 mil pesos.

Finalmente comentó que también se llevó a cabo el primer taller de lenguas y señas en coordinación con el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales, donde un total de 15 restaurantes se encuentran integrando menús con sistema de lectura braille y están ubicados en diferentes municipios, entre ellos, Piedras Negras, Monclova, Saltillo y Torreón, entre otros.