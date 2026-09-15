Canaco Saltillo celebra cancelación de Pase Turístico de Nuevo León

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    Canaco Saltillo celebra cancelación de Pase Turístico de Nuevo León
    El Gobierno de Nuevo León anunció la derogación de documento para autos foráneos y señaló que prevén dar incentivos a conductores con placas de otros estados para regularizar su situación ESPECIAL.

La Cámara de Comercio en la capital de Coahuila destacó que la medida representaba una amenaza a la dinámica económica de la región

La Cámara de Comercio de Saltillo (Canaco) celebró que Nuevo León haya escuchado el reclamo de los ciudadanos y del sector empresarial, y haya decidido cancelar el Pase Turístico.

El presidente de la Canaco Saltillo, Juan Antonio Aguirre Valdés, recordó que desde el primer momento señaló que el Pase Turístico era una barrera innecesaria para la región que vive integrada económica y socialmente.

"Hoy reconocemos la ratificación; cuando una medida no funciona, lo responsable es corregirla. La seguridad se puede garantizar con coordinación entre gobiernos, sin ponerle trabas a quienes todos los días trabajan, comercian y se mueven entre Coahuila y Nuevo León", aseguró.

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Cabe destacar que recientemente la Canaco manifestaba públicamente su total y tajante rechazo al Pase Turístico por considerar que esa medida representaba una restricción injustificada a la movilidad y una amenaza para la dinámica económica de una región profundamente integrada.

Esa medida consideró que partía de una visión equivocada de la realidad económica de la zona, al pretender regular bajo la figura de “turismo” el tránsito de vehículos con placas de otras entidades, cuando una parte fundamental de esa movilidad corresponde a trabajadores, empresarios, comerciantes, proveedores, prestadores de servicios y familias que diariamente se trasladan entre Coahuila y Nuevo León.

Destacó que la relación entre Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, Monterrey y su zona metropolitana no puede entenderse bajo fronteras administrativas.

Indicó que es una región económicamente integrada, en la que millas de personas se desplazan diariamente para trabajar, realizar actividades comerciales, entregar mercancías, atender clientes, prestar servicios y mantener en operación cadenas de suministro indispensables para ambas entidades.

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