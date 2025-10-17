Canirac celebra la construcción del nuevo Centro de Convenciones en Saltillo

El anuncio de la construcción del Centro de Convenciones Expo Coahuila en los terrenos de la Feria de Saltillo ha sido recibido con optimismo por el sector empresarial, al considerarlo una obra indispensable para el crecimiento de la región.

El proyecto, presentado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas durante el arranque del Rodeo Saltillo 2025, dotará a la ciudad de un espacio multifuncional de primer nivel.

Isidoro García, representante de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), calificó la iniciativa como una “muy buena noticia para la ciudad y para la región”.

Señaló que la capital coahuilense necesitaba un espacio de esta envergadura debido a la creciente demanda de espectáculos de calidad.

“En los últimos años hay muchos promotores y empresarios que se han dedicado en atracción de espectáculos del primer nivel y que en un momento dados, se han desarrollado algunos recintos que no son los más adecuados”, precisó el representante.

García destacó que Expo Coahuila, con capacidad para albergar de 6 mil a 12 mil personas en su Forum, subsanará las deficiencias logísticas y de seguridad que presentan otros sitios.

“El tener un lugar con las condiciones de seguridad con los accesos, con las instalaciones adecuadas para en temas de contingencia de clima, no sean suspendidos, pues creo que es una muy buena noticia para Saltillo”, afirmó.

El nuevo recinto, que incluirá un Distrito Vaquero y una Plaza de las Estrellas, se prevé que también sea utilizado para eventos corporativos y festejos empresariales como posadas o días de la familia.

“Tener una instalación, pues de primer nivel era muy indispensable para Saltillo que el gobernador ayer, pues la verdad es un acierto con este proyecto”, comentó el representante de Canirac.

La construcción de Expo Coahuila tendrá un impacto directo en la industria restaurantera local. El representante de la Canirac adelantó el interés de participar directamente en los eventos, lo que generará nuevas oportunidades de negocio para las empresas locales.

“El tema gastronómico, definitivamente creo que estaría involucrado... platicábamos de que definitivamente al tener una instalación tan adecuada, pues en los eventos podamos estar participando con el tema de catering”, explicó el líder empresarial.

El sector privado proyecta una importante derrama económica al exterior del evento, gracias al flujo de visitantes que atraerá el nuevo recinto.

“Todos los eventos que se hagan aquí en la ciudad de esa magnitud. Ayer hablábamos de 10,000 y 12,000 personas. Eso generan derrama económica dentro del evento y al exterior del evento, y en lo que es el exterior o en los restaurantes y los hoteles”, subrayó.

Finalmente, García agradeció al gobernador por concretar un proyecto largamente anhelado. “Agradecerle esa visión que ha tenido el gobernador Manolo Jiménez para sacar adelante este proyecto que se tenía en sueño de muchas gentes de las que estamos aquí en Saltillo y que hoy que lo hemos cristalizado y ya como un plan a seguir, pues definitivamente nos alienta a seguir trabajando”, concluyó.