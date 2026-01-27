Canirac Coahuila no descarta otro ajuste en el empleo ante bajas ventas

Ante las ventas incómodas o bajas que presentan algunas empresas, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos (Canirac) Saltillo, Isidoro García Reyes, señaló que en febrero pudiera haber otro recorte de personal en ellas.

Recordó que el año pasado bajó un 25% las ventas en los comedores industriales ante la reducción de las jornadas y ajustes que se presentó en las plantillas de algunas plantas, sobre todo en la industria automotriz.

Hoy hasta un 30% de los clientes presentan ventas incómodas o bajas, por lo que han recibido algunas notificaciones de que al no ajustar sus ventas, venga probablemente otro recorte en el mes de febrero.

En el caso específico del sector restaurantero, no han realizado recorte de personal, pero tampoco lo descartan porque hay una posibilidad de hacerlo, toda vez que hay un impacto del ‘efecto domino’ que se genera cuando la industria se contrae y pega también a este sector.

Por lo pronto, la disminución de un 25% en las ventas que el año pasado se presentó en el sector, significó 40 millones de pesos en recursos que se dejaron de recibir.

Indicó que fue un número impactante y que afectó sobre todo a negocios de nueva creación (1 a 3 años) y los menores afectados son los consolidados porque tienen un número de clientes que los buscan por sus platillos, preferencias o servicios.

Ventas por Super Bowl

Finalmente sobre la derrama económica que espera por el Super Bowl es de 2.5 millones de pesos y por la celebración del 14 de febrero son seis millones de pesos.

Por su parte, el presidente de la Canaco Saltillo, Juan Aguirre, comentó que el consumo empieza a resentirse ante el despido que hubo en la empresa General Motors, así como en su cadena de suministro. Aunque no específico en qué porcentaje bajó el consumo, añadió que si han resentido un impacto a la baja.

Entre las medidas que tendrán que adoptar los establecimientos, añadió, que está el sentarse a platicar con los órdenes de gobierno para ver qué necesidades son las que se pueden plantear con ellos.