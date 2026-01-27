Canirac Coahuila no descarta otro ajuste en el empleo ante bajas ventas

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 27 enero 2026
    Canirac Coahuila no descarta otro ajuste en el empleo ante bajas ventas
    Isidoro García Reyes indicó que el año pasado bajó un 25% las ventas en los comedores industriales ante la reducción de las jornadas laborales. FOTO: REBECA RAMÍREZ/VANGUARDIA.

Aunque en el sector restaurantero no ha habido despidos, persiste una posibilidad de recortes ante la incertidumbre económica

Ante las ventas incómodas o bajas que presentan algunas empresas, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos (Canirac) Saltillo, Isidoro García Reyes, señaló que en febrero pudiera haber otro recorte de personal en ellas.

Recordó que el año pasado bajó un 25% las ventas en los comedores industriales ante la reducción de las jornadas y ajustes que se presentó en las plantillas de algunas plantas, sobre todo en la industria automotriz.

TE PUEDE INTERESAR: Ganancias netas de GM Global caen 53.37% en 2025; ventas totales crecen en Norteamérica

Hoy hasta un 30% de los clientes presentan ventas incómodas o bajas, por lo que han recibido algunas notificaciones de que al no ajustar sus ventas, venga probablemente otro recorte en el mes de febrero.

En el caso específico del sector restaurantero, no han realizado recorte de personal, pero tampoco lo descartan porque hay una posibilidad de hacerlo, toda vez que hay un impacto del ‘efecto domino’ que se genera cuando la industria se contrae y pega también a este sector.

Por lo pronto, la disminución de un 25% en las ventas que el año pasado se presentó en el sector, significó 40 millones de pesos en recursos que se dejaron de recibir.

Indicó que fue un número impactante y que afectó sobre todo a negocios de nueva creación (1 a 3 años) y los menores afectados son los consolidados porque tienen un número de clientes que los buscan por sus platillos, preferencias o servicios.

Ventas por Super Bowl

Finalmente sobre la derrama económica que espera por el Super Bowl es de 2.5 millones de pesos y por la celebración del 14 de febrero son seis millones de pesos.

Por su parte, el presidente de la Canaco Saltillo, Juan Aguirre, comentó que el consumo empieza a resentirse ante el despido que hubo en la empresa General Motors, así como en su cadena de suministro. Aunque no específico en qué porcentaje bajó el consumo, añadió que si han resentido un impacto a la baja.

Entre las medidas que tendrán que adoptar los establecimientos, añadió, que está el sentarse a platicar con los órdenes de gobierno para ver qué necesidades son las que se pueden plantear con ellos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Despidos
Restaurantes
Economía

Organizaciones


Canirac

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Personas en situación de calle reciben resguardo y alimentos en refugios temporales de la región norte.

Atienden a 136 personas y 30 mascotas en refugios temporales del norte de Coahuila
El mandatario estatal destacó que Coahuila es un estado con seguridad, Estado de Derecho y orden.

Coahuila es un estado de instituciones fuertes: Manolo Jiménez
Los residuos representaban un riesgo para la salud y seguridad de las y los vecinos.

Saltillo: Retiran desechos de cauce en Valle de los Almendros

La Ciudad Judicial fue anunciada en enero de 2023 y ya se encuentra lista para iniciar operaciones.

Inauguran Ciudad Judicial en Saltillo con inversión de 347 millones de pesos (FOTOS)

Larga cola

Larga cola
Un embudo para la renovación

Un embudo para la renovación
true

El sentimiento de los timados
true

POLITICÓN: Ahogada en deudas, ¿AHMSA todavía será negocio?