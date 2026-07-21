Carrera del Desierto generará derrama económica de hasta 6 millones de pesos

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    Carrera del Desierto generará derrama económica de hasta 6 millones de pesos
    En esta edición, la carrera muestra en su diseño a la cascabel de las rocas (Crotalus lepidus) y busca generar conciencia a cerca de la importancia de las serpientes en nuestro ecosistema.. FRANCISCO MUÑIZ /VANGUARDIA.

Esperan un 30 a 35% de foráneos para el evento que se llevara a cabo en el mes de noviembre en Saltillo

La 10° Edición de la Carrera del Desierto 5K/10K y MUDE KIDS que se realizará el 8 de noviembre en el Museo del Desierto y el Parque Las Maravillas en Saltillo estará generando una derrama económica de 5 a 6 millones de pesos.

Durante la rueda de prensa donde se presentaron los pormenores del evento, se espera una participación de 1,750 corredores adultos y 250 niños, así una asistencia de 6 mil a 7 mil personas.

Entre un 30 a 35% se contempla que sean participantes foráneos, lo que generaría una derrama económica de cinco a seis millones de pesos, esto incluye la inversión que se realiza en la carrera, la logística, el boletaje y por los participantes que llegan un día antes a hospedarse en los hoteles.

Los foráneos se estiman que son del interior de Coahuila (principalmente Torreón, Monclova, Piedras Negras y Acuña), así como de Monterrey y de lugares ubicados a los 500 kilómetros a la redonda, como son Zacatecas, San Luis Potosí, Reynosa y Laredo, entre otros.

Se informó que lo recaudado se aplicará directamente a los programas e investigación y conservación de la flora y fauna del desierto.

Los corredores se enfrentarán a una de las rutas más retadoras de la ciudad en las instalaciones del Parque Las Maravillas y sus inmediaciones, mientras que los pequeños correrán al interior del estacionamiento en las categorías de 500 metros y un kilómetro.

La cuota de recuperación será de 400 pesos para la carrera MUDE KIDS y 450 pesos para la Carrera del Desierto 5K y 10K, los boletos se van a poder adquirir a partir del 21 de julio en las taquillas del Museo del Desierto, la tienda Gift Shop de Parque Centro y en línea a través de Boletopolis.com.

En la rueda de prensa participaron el director del Museo del Desierto, Arturo González, el director de la OCV Saltillo, Raúl Rodarte y el presidente de Canirac Saltillo, Isidoro García reyes.

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