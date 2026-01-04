Cayó hasta 11 veces comercio entre México y Venezuela cayó 11 veces desde 2008

Se trata de uno de los declives más pronunciados en el intercambio de mercancías de la economía mexicana con un país latinoamericano

El comercio de productos de México con Venezuela cayó 11.4 veces desde su máximo histórico registrado en 2008, esto luego de que el comercio bilateral pasó de 2 mil 698 millones de dólares de enero a octubre del año mencionado a 236 millones de dólares en el mismo periodo del 2025.

Los niveles de ingresos en Venezuela siguen siendo insuficientes para que la mayoría de los hogares adquieran bienes básicos.

De acuerdo a una encuesta nacional realizada por una universidad venezolana, aproximadamente 73.2% de la población de 26.7 millones de habitantes vivía en la pobreza en 2024.

En los primeros 10 meses de 2025, las exportaciones mexicanas de bienes al mercado venezolano fueron de 205 millones de dólares, lo que significó una caída interanual de 0.5 por ciento. Para un periodo similar, el récord se alcanzó en 2008, cuando los embarques sumaron mil 972 millones de dólares.

Entre otros productos, México exporta a Venezuela agentes tensoactivos orgánicos, preparaciones para uso capilar, mezclas de sustancias odoríferas, preparaciones para el afeitado, aceites de petróleo y medicamentos.

Asimismo Venezuela exporta a México ciertas semillas y frutos oleaginosos y madera aserrada o desbastada longitudinalmente.

En el reporte se informó que de enero a octubre de 2025, las exportaciones venezolanas al mercado mexicano totalizaron 31 millones de dólares, un alza de 1.1% a tasa anual. El mayor monto anterior ocurrió en 2007, con 840 millones de dólares.

No obstante, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI), el Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela se contrajo más de 80% entre 2013 y 2020, agravado por los bajos precios internacionales del petróleo y la disminución de la producción petrolera.

Sanciones económicas y el declive

Fue en el año 2021, que un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) de Estados Unidos reveló que las sanciones impuestas por Estados Unidos a la industria petrolera venezolana desde 2017 contribuyeron a este declive económico.

Éstas incluyen restricciones financieras, petroleras y comerciales para presionar al gobierno. Buscan limitar ingresos, aislar al régimen y promover cambios políticos, aunque han agravado la crisis económica, acceso a financiamiento y condiciones sociales.

Se añade que la llegada de Inversión Extranjera Directa (IED) venezolana a México fueron de 23.6 millones de dólares en los tres primeros trimestres de 2025, lo que representa una disminución de 18.3% frente al mismo lapso de 2024, comparando cifras preliminares en ambos casos.

Cabe destacar que la agencias de la ONU estimaron que había unos 7.9 millones de refugiados y migrantes venezolanos en todo el mundo en diciembre de 2024. En mayo de 2025, unos 6.9 millones residían en países de América Latina y el Caribe.

