México rompe marcas en turismo: suben viajeros, gasto y nuevos mercados emisores

CDMX.- La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, afirmó que el crecimiento del turismo en México no se concentró únicamente en destinos de playa, sino que se fortaleció mediante la diversificación de experiencias culturales y recreativas en distintas entidades, lo que permitió alcanzar cifras históricas en número de visitantes y derrama económica.

“Son récords turísticos, pero no sólo en destinos de playa... también en destinos culturales y de diferentes segmentos, donde la ocupación beneficia a muchísimas familias”, señaló la funcionaria al presentar los indicadores más recientes del sector, al subrayar que la variedad de experiencias influye en que los visitantes permanezcan más días.

De acuerdo con la información presentada, entre enero y octubre de 2025 México recibió 38.4 millones de turistas internacionales, cifra que representó un incremento de 5.8% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En cuanto al turismo nacional, Rodríguez detalló que se registraron 92.6 millones de viajeros, lo que significó un crecimiento de 3.3% respecto a 2024, dato que —dijo— confirma una recuperación sostenida y mayor movilidad interna.

Sobre los mercados emisores, la titular de Sectur indicó que Estados Unidos se mantuvo como el principal país de origen, al concentrar 67.3% del total de turistas internacionales. Enseguida se ubicó Canadá, con un crecimiento de 11.4%, además del aumento de visitantes provenientes de Italia (14.8%), China (10.6%) y Corea (11%).

La funcionaria también informó que el Producto Interno Bruto Turístico (PIBT) alcanzó 2.71 billones de pesos en 2024, equivalente a 8.7% del PIB nacional, y con un crecimiento de 2.5% frente al año previo.

Finalmente, sostuvo que estos resultados reflejan el efecto positivo de la diversificación turística y la coordinación con gobiernos estatales para consolidar al sector como uno de los motores clave de la economía nacional. Con información de El Universal