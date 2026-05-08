Celebra Planta Motores Saltillo Norte su 45 aniversario de fundación
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Se trata del centro de Stellantis que está ubicado en el municipio de Ramos Arizpe
La Planta Motores Saltillo Norte de Stellentis, que se encuentra ubicada en Ramos Arizpe, celebra hoy su 45 aniversario.
De acuerdo a lo que se informó la planta fue inaugurada el 8 de mayo de 1981 por el ex presidente José López Portillo.
Stellantis México destacó que desde ese año, este Complejo se ha convertido en un pilar de la manufactura automotriz, alcanzando más de 17 millones de motores producidos y siendo la única planta en el mundo que fabrica los motores Hemi y Hurricane.
Cuenta con más de 3 mil colaboradores y destacan que la planta continúa posicionándose en México como un referente global en ingeniería y desempeño.
Según se comparte de su historia, el motor 5.7L HEMI fue lanzado en junio de 2002 y en octubre de 2013 se hizo el anuncio de una inversión de 164 millones de dólares para agregar la línea de producción para ensamblar los motores Tigershark 2.0L y 2.4L, asimismo años más tarde inició la producción del motor Hurricaine.
La planta que se ubica en Ramos Arizpe cuenta con 111,483 metros cuadrados y entre sus productos han destacado el Motor 5.7L V-8 HEMI, el Motor 6.2L V-8 HEMI Hellcat, Motor 6.2L V-8 HEMI Hellcat RedEye, Motor 6.4L V-8 HEMI BIG GAS, Motor 6.4L V-8 HEMI APACHE, Motor 3.0L l-6 Hurricane Twin Turbo Standar Output y el Motor e.0L l6 Hurricane Twin Turbo High Output.