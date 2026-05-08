Celebra Planta Motores Saltillo Norte su 45 aniversario de fundación

La Planta Motores Saltillo Norte de Stellentis, que se encuentra ubicada en Ramos Arizpe, celebra hoy su 45 aniversario.

De acuerdo a lo que se informó la planta fue inaugurada el 8 de mayo de 1981 por el ex presidente José López Portillo.

Stellantis México destacó que desde ese año, este Complejo se ha convertido en un pilar de la manufactura automotriz, alcanzando más de 17 millones de motores producidos y siendo la única planta en el mundo que fabrica los motores Hemi y Hurricane.