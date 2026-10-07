Celebrarán Convención Nacional de Canacintra 2026 en Saltillo

Saltillo será sede de la Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas Industriales CANACINTRA 2026, que se estará celebrando del 21 al 23 de octubre, en la que participarán industriales, empresas tractoras, proveedores, autoridades y especialistas de todo el país.

La presidenta nacional de Canacintra, María de Lourdes Medina Ortega, acompañada del presidente de la delegación de Canacintra Coahuila Sureste y la representante del Gobierno del Estado de Coahuila en Ciudad de México, Hilda Flores Esclarea, presentó los pormenores de la convención.

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El evento se que se realiza en el marco del 85 aniversario de Canacintra, tiene como objetivo fortalecer la vinculación empresarial, generar nuevas oportunidades de negocio e impulsar la integración de proveedores nacionales a la cadena de valor.

Además se analizarán los, principales retos y oportunidades de la industria mexicana, así como las tendencias que están transformando el sector productivo.

Se contará con una Exposición de Enlaces Productivos e Innovación Tecnológica, donde participarán 48 empresas expositoras, lo que permitirá conectar a empresas proveedoras con clientes, empresas tractoras y aliados estratégicos.

A ello, se suman los encuentros B2B con más de 50 empresas compradoras, entre armadoras y proveedores de primer y segundo nivel, con reuniones orientadas a fortalecer cadenas de suministro y generar oportunidades comerciales para los proveedores participantes.

Además contempla visitas empresariales a General Motors en Ramos Arizpe, así como a Stellantis en Derramadero; asimismo en el caso de los asistentes a la convención; hasta ahora se han vendido 500 cuadernos, sin embargo, se pueden colocar otros 300 más.

La presidenta nacional de Canacintra, Lourdes Medina destacó que la Convención representa una oportunidad para pasar del diálogo a la generación de resultados concretos para las empresas. “Queremos que esta Convención sea un verdadero punto de encuentro para la industria mexicana: un espacio donde las empresas puedan conectarse, generar negocios y encontrar nuevas oportunidades para crecer.”

Por su parte, el presidente de Canacintra Coahiula Sureste, Arturo Reveles Márquez resaltó que uno de los principales objetivos de la Convención es que las empresas locales, particularmente las pequeñas y medianas, encuentren mayores oportunidades para integrarse a las cadenas de proveeduría de las grandes industrias.

A su vez, la representante del Gobierno de Coahuila en la Ciudad de México Hilda Flores Escalera compartió que se tiene una economía construida sobre una base sólida con empresas nacionales e internacionales que han encontrado en el estado condiciones para invertir, producir y crecer.

“Hoy contamos con más de 200 proyectos de inversión de 18 países que suman más de 173 mil millones de pesos en inversión concretada y una expectativa de generación de más de 80 mil empleos, somos el 3er estado exportador de México y tan solo en el primer trimestre de 2026 Coahuila exportó 14 mil 889 millones de dólares, somos referente nacional en la industria automotriz y el 15.7% de las autopartes que se producen en México. fabricamos en Coahuila y contamos con 127 parques industriales en todo el estado”, aseguró.