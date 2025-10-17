Centro de convenciones ‘Expo Coahuila’ atraerá más eventos, coinciden hoteleros

Representantes del sector hotelero y organizadores de eventos destacaron que la construcción del nuevo centro de convenciones en Saltillo generará un impulso significativo en la atracción de eventos para la ciudad.

El vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila (AMHMC), Héctor Horacio Dávila Rodríguez, señaló que la apertura de “Expo Coahuila” permitirá recibir eventos de mayor magnitud, lo que incrementará la afluencia de visitantes y, por ende, la derrama económica. Asimismo, indicó que se espera que las estancias en hoteles se dupliquen o incluso tripliquen con la llegada de estos eventos.

Dávila Rodríguez enfatizó la importancia de aprovechar la experiencia de los hoteleros y expertos en eventos para definir aspectos clave del centro, como la capacidad eléctrica, las alturas de accesos y salidas, y la climatización del lugar, al mismo tiempo que se evite competir con los salones de los hoteles locales.

Por su parte, el presidente de American Hotels Groups, Karim Saade Charur, afirmó que este tipo de infraestructura era una demanda de larga data y que será crucial para atraer inversiones y ampliar la oferta turística, no solo de negocios, sino también de placer. Recordó que años atrás existió un centro de convenciones que no tuvo los resultados esperados, pero que actualmente la situación es distinta, con un mayor dinamismo en la ciudad y eventos que ya muestran el impacto en la ocupación hotelera, como el Rodeo Saltillo, que aumentó la ocupación del 50-60% al 80%.

La directora de la Asociación de Consultores de Bodas y Eventos Capítulo Coahuila, Nidia Esquivel, destacó que la obra no solo representa una mejora en infraestructura, sino que permitirá elevar el nivel y la calidad de los eventos que se realicen en la ciudad y en el estado, tanto culturales como empresariales.

Esquivel añadió que, hasta ahora, muchos lugares debían adaptarse a cada evento, lo que implicaba producciones previas complejas y costos elevados. Con un recinto diseñado específicamente para este propósito, se abrirán nuevas posibilidades para realizar actividades innovadoras y atraer más visitantes.

Puede transformar a Saltillo si se hace bien: Antomex

Eliud Molina Sierra, delegado Antomex Coahuila afirmó: “el anuncio del nuevo centro de convenciones Expo Coahuila marca un paso importante para el desarrollo económico y turístico de Saltillo. La idea de convertir los terrenos de la Feria en un espacio moderno, multifuncional y con identidad local es, en principio, una gran noticia”.

Afirmó que este proyecto puede atraer congresos, exposiciones, ferias y espectáculos que generen empleo, ocupación hotelera y proyección nacional.

“Sin embargo, los beneficios reales dependerán de la planeación. No basta con construir un recinto grande: hay que garantizar buenos accesos, estacionamiento, transporte público eficiente, seguridad, y sobre todo, una programación constante de eventos que justifique la inversión”, puntualiza.

“Saltillo tiene la oportunidad de convertirse en un punto de encuentro nacional para congresos y espectáculos, pero solo si se combina visión económica con responsabilidad pública. De lo contrario, el proyecto corre el riesgo de ser una gran promesa sin continuidad.Bien hecho, el Expo Coahuila puede ser mucho más que un edificio: puede ser el nuevo motor cultural y turístico de la región”, añadió.