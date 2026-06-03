Centro Empresarial Coahuila Sureste recibe planilla para Consejo Directivo 2026-2027

En cumplimiento de la convocatoria emitida para la renovación del Consejo Directivo del Centro Empresarial Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, presentó formalmente su solicitud de registro para participar en el proceso electoral correspondiente al periodo 2026-2027.

El registro se llevó a cabo el 2 de junio de 2026 a las 17:05 horas en las instalaciones del CECS, ubicadas en Avenida Universidad No.514, Colonia Los Maestros, en Saltillo, Coahuila.

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La planilla presentada, identificada con el color azul y encabezada por Alfredo López Villarreal, fue revisada por la Comisión Electoral integrada por David Buitrón Romero, presidente; José Luis Segovia Garza, secretario y por las escrutadoras, Marcela Dávila Leal y María Esther leal García.

Tras la revisión de la documentación y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria y en los estatutos vigentes del CECS, la Comisión Electoral determinó la procedencia del registro de la planilla.

La propuesta para integrar el Consejo Directivo 2026-2027 está conformada por Alfredo López Villareal como presidente; Karla Ivonne Natividad, Octavio Enrique Benavides Chávez y Pedro González García como vicepresidentas, además de Armando Valdez Valdez como secretario, Jorge Ayax Cabello Hernández como tesorero y Natalia Fantini Durón, Ricardo Sandoval Garza, Laura Elena Infante Chávez y Mónica Elizamareth Martínez Villarreal como vocales.

Mientras que la Comisión de Honor y Justicia estuvo integrada por Luis Arizpe Jiménez como presidente y José Luis Pérez Arzate como secretario.

Al concluir el periodo de recepción de registros, la Comisión Electoral confirmó que la planilla encabezada por Alfredo López Villarreal fue la única registrada para participar en el proceso electoral, por lo que resultó electa para encabezar el Consejo Directivo del CECS durante el periodo social comprendido del 1 de julio de 2026 al 30 de junio de 2027.