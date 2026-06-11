CEO de J.P. Morgan, Jamie Dimon, analiza posibilidades futuras de la economía de México y EU

De acuerdo con Dimon, en entrevista con El Financiero, el país posee ventajas competitivas sólidas vinculadas al desarrollo de sus mercados de capitales y a la creciente demanda de infraestructura —como los proyectos de inversión pública-privada anunciados en el Plan México.

El panorama económico global se encuentra con cambios cruciales y México se perfila como uno de los destinos más atractivos para la inversión internacional en los próximos 20 años, así lo señaló Jamie Dimon, presidente y director general de JPMorgan Chase, quien enfatizó la sólida integración comercial entre México y Estados Unidos, aunque advirtió que el éxito de largo plazo dependerá de resolver retos internos clave.

El titular de JPMorgan reconoció que los 40 mil millones de dólares anuales en Inversión Extranjera Directa y, según estimaciones de Felipe García Moreno, responsable de JPMorgan en México, estas podrían alcanzar los 50 mil millones de dólares este año.

EL T-MEC CRUCIAL ANTE MERCADO DE CHINA

El mantenimiento del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) será una pieza fundamental para asegurar el crecimiento sostenido. Dimon expresó la necesidad de alcanzar un acuerdo que resulte equitativo y beneficioso para ambas naciones, haciendo un llamado a dejar de lado los elementos superficiales de la negociación.

“Me gustaría ver un acuerdo que sea bueno para México y bueno para Estados Unidos. [...] Cerremos este acuerdo comercial y avancemos. Lo demás es ruido”, afirmó el banquero.

Sin embargo, el líder de JPMorgan Chase apuntó que un tema crucial en la agenda bilateral será la postura frente a China, advirtiendo que México debe vigilar de cerca si el país asiático utiliza el territorio nacional como una vía para triangular mercancías y sortear los aranceles impuestos por Estados Unidos.

EL IMPULSO DEL NEARSHORING Y LOS SECTORES ECONÓMICOS CLAVE

Para Jamie Dimon México se mantiene como uno de los principales beneficiarios de la relocalización de cadenas globales de suministro, conocido como nearshoring. Dentro de esta dinámica de cambio, los sectores con mayor potencial de crecimiento e inversión multimillonaria son:

- Energía e Infraestructura: Proyectos relacionados con petróleo, gas natural, electricidad y la transición hacia energías limpias.

- Tecnología y Conectividad: Expansión de centros de datos, infraestructura digital e Inteligencia Artificial (IA).

- Sector Financiero: Desarrollo de la banca de inversión, financiamiento corporativo, sistemas de pago y dinamismo en los mercados de capitales.

GUERRAS EN IRÁN Y UCRANIA: RIESGOS GEOPOLÍTICOS

El optimismo respecto a México contrasta con un escenario geopolítico que Dimon califica como “placas tectónicas” en movimiento y cuyas dificultades podrían estar siendo subestimadas por los mercados financieros.

“Cuando digo que se están subestimando riesgos, no sé qué está descontando el mercado. Mi visión es que la probabilidad de que algo salga mal es mayor de lo que otras personas piensan. No estoy diciendo que vaya a salir mal. Simplemente observo el rango de posibilidades y probabilidades”, detalló Jaime Dimon, presidente y director general de JPMorgan Chase.