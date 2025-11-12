China y Canadá disputarán abasto de discos de aluminio para México

/ 12 noviembre 2025
    China y Canadá disputarán abasto de discos de aluminio para México
    La medida puede generar importaciones más competitivas, pero también representa un momento de alerta y reflexión para los productores nacionales y las cadenas industriales en México. FOTO: ESPECIAL.

La afectación al mercado nacional será limitada, ya que los discos de aluminio se utilizan para artículos para cocinas, sartenes, ollas, cacerolas y lámparas

La decisión de la Secretaría de Economía de eliminar la cuota compensatoria a los discos de aluminio provenientes de China abre la disputa con Canadá por el abasto de aluminio a México, según el experto de la Cámara Nacional de la Industria del Aluminio (Canalum) Virgilio Zuleta.

Fue hace días que la Secretaría de Economía (SE) anunció la eliminación definitiva de la cuota compensatoria de 1.17 dólares por kilogramo aplicada desde 2020 a las importaciones de discos de aluminio originarias de la República Popular China.

La medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 4 de noviembre de 2025, dejó de tener efecto desde el pasado 7 de noviembre, abriendo completamente el mercado mexicano a este producto metálico.

Virgilio Zuleta puntualizó que antes de la eliminación de la cuota, los productores nacionales enfrentaban restricciones de abasto, ya que la medida les impedía importar libremente de China.

Precisó que la competencia se concentrará en esos dos países debido a que los discos de aluminio se importan principalmente de Canadá, con 56 por ciento del total; Eslovenia, 32 por ciento, y China, cerca de 2 por ciento.

Destacó que la pelea por el mercado de importaciones de aluminio será de China con Canadá, que fue el país que nos empezó a proveer de discos de aluminio.

Detalló que el contexto interno es clave para entender la medida, ya que solo había dos productores nacionales, uno de ellos era Almexa, que representaba al menos 80 por ciento de la fabricación local, mientras que el otro es Azinsa, la cual no participó en la investigación ordinaria, solo lo hizo Almexa.

No obstante, aclaró que esta decisión responde, en parte, al debilitamiento de la capacidad productiva local, ya que Almexa ha tenido malos resultados y la planta donde se fabricaban estos discos de aluminio está en proceso de cierre.

Por otro lado con relación al impacto de la medida dentro del contexto del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Zuleta explicó que el volumen comercial es reducido.

Además el presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) del Noreste, Javier Cendejas, advirtió que si México produce componentes de aluminio, es necesario estar alerta del impacto de precios y ofertas que va a haber por la eliminación de la cuota.

Cabe desatacar que la Secretaría de Economía notificó públicamente a los productores mexicanos sobre la próxima expiración y les otorgó plazo hasta el 2 de octubre de 2025 para manifestar su interés en mantener la cuota.

Javier Cendejas añadió que la falta de interés de empresas mexicanas ocasionó que se eliminara la cuota compensatoria de 17 dólares por kilogramo de los discos de aluminio provenientes de China.

Trascendió que la medida dejó de aplicarse debido a que no había ninguna empresa mexicana interesada en la renovación.

Por lo anterior, los discos de aluminio chinos podrán ingresar al país sin pagar aranceles adicionales, lo que reducirá los costos de importación y ampliará la competencia en el mercado local.

Con información de Agencias

