Cierra crudo en mínimos desde que inició la guerra en Irán

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Cierra crudo en mínimos desde que inició la guerra en Irán
    Aunque todavía no se alcanzan los niveles de precios antes del 28 de febrero, el WTI bajó el umbral de los 70 dólares por barril. VANGUARDIA

Con la posibilidad de un acuerdo de cese al fuego entre Estados Unidos e Irán ha provocado un escenario optimista en el sector energético

Los precios del petróleo cayeron alrededor de un 4% este miércoles, ya que los petroleros continuaron transitando por el estrecho de Ormuz, lo que generó esperanzas de que lo peor de la interrupción del suministro en Medio Oriente haya quedado atrás.

Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) cerraron a 70.34 dólares por barril, tras tocar un mínimo de sesión de 69.63 dólares por barril. Fue la primera vez que el contrato cayó por debajo de los 70 dólares desde el 2 de marzo.

https://vanguardia.com.mx/dinero/cae-sector-tecnologico-y-genera-inquietud-en-inversores-de-ia-que-fue-lo-que-sucedio-CG21638183

El Brent del Mar del Norte perdió un 4.3% para situarse en 73.74 dólares por barril, registrando su nivel más bajo desde antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra contra Irán el 28 de febrero.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Sector Energético
Economía
Gasolina

Localizaciones


Estados Unidos
Irán

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
‘El Mayo’, afinadito

‘El Mayo’, afinadito
true

POLITICÓN: Miguel Ángel Riquelme, las claves de su designación para la alcaldía de Torreón
Personal del USDA APHIS lleva a cabo recorridos en distintos puntos del estado para supervisar las medidas de sanidad animal aplicadas en la movilización y manejo del ganado.

Refuerzan en Coahuila estrategias para mantener la sanidad animal
El FUTFEST permanecerá abierto hasta el 19 de julio con transmisiones de partidos y actividades de entretenimiento.

¿Ya tienes dónde ver a la Selección? México vs Chequia se vivirá en grande en el FUTFEST Saltillo 2026
El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, destacó que la ciudad se ha consolidado como sede de eventos internacionales y actividades familiares, al registrar una alta afluencia de visitantes en espacios como el Fut Fest y la FINA.

Saltillo se consolida como sede de eventos internacionales y esparcimiento familiar: Javier Díaz
Pedro Ruiz será uno de los invitados especiales en la jornada dedicada al desarrollo del futbol americano.

Regresa el Football Camp Saltillo 2026 con actividades gratuitas para jóvenes de 8 a 16 años
El panel de jueces determinó que la ley permite al ejecutivo ampliar la expulsión acelerada hasta sus límites máximos, dejando en manos de los agentes de inmigración la discreción para evaluar el tiempo de permanencia de los detenidos.

Trump puede usar la expulsión acelerada en todo EU, confirma un tribunal de apelaciones
Una encuesta reciente realizada por el Canal 12 de la televisión israelí reveló que el 71% de los encuestados sentía que ya no podía confiar en que la administración Trump protegiera a Israel según los términos del acuerdo.

Revelan que Israel está furioso con Trump por haber sido excluido de las conversaciones de paz entre EU e Irán