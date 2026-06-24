Cierra crudo en mínimos desde que inició la guerra en Irán
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Con la posibilidad de un acuerdo de cese al fuego entre Estados Unidos e Irán ha provocado un escenario optimista en el sector energético
Los precios del petróleo cayeron alrededor de un 4% este miércoles, ya que los petroleros continuaron transitando por el estrecho de Ormuz, lo que generó esperanzas de que lo peor de la interrupción del suministro en Medio Oriente haya quedado atrás.
Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) cerraron a 70.34 dólares por barril, tras tocar un mínimo de sesión de 69.63 dólares por barril. Fue la primera vez que el contrato cayó por debajo de los 70 dólares desde el 2 de marzo.
https://vanguardia.com.mx/dinero/cae-sector-tecnologico-y-genera-inquietud-en-inversores-de-ia-que-fue-lo-que-sucedio-CG21638183
El Brent del Mar del Norte perdió un 4.3% para situarse en 73.74 dólares por barril, registrando su nivel más bajo desde antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra contra Irán el 28 de febrero.