Cierra crudo en mínimos desde que inició la guerra en Irán

Los precios del petróleo cayeron alrededor de un 4% este miércoles, ya que los petroleros continuaron transitando por el estrecho de Ormuz, lo que generó esperanzas de que lo peor de la interrupción del suministro en Medio Oriente haya quedado atrás.

Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) cerraron a 70.34 dólares por barril, tras tocar un mínimo de sesión de 69.63 dólares por barril. Fue la primera vez que el contrato cayó por debajo de los 70 dólares desde el 2 de marzo.