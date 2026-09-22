Coahuila, entre los estados que adoptaron con menos participación la inteligencia artificial: Banxico

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    Coahuila, entre los estados que adoptaron con menos participación la inteligencia artificial: Banxico
    Todas la regiones y la media nacional superaron los porcentajes de adopción de la región Norte. VANGUARDIA

Las empresas de la región norte resultaron ser las que menos adoptaron el uso de la IA a sus procesos productivos en los últimos 10 años, según el Banco de México

Desde septiembre del año 2025 hasta junio de 2026, el Banco de México (Banxico) observó que las empresas de la región norte —compuesta por Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas— fueron las que menos adoptaron el uso de la inteligencia artificial (IA) en sus procesos productivos en comparación a la media nacional y a las regiones Centro-norte, Centro y Sur.

Con base a la Encuesta Mensual de Actividad Económica Regional (EMAER) del Banxico, a nivel nacional, en el octavo mes de 2025 el porcentaje de empresas que integraron el uso de la IA a sus producciones eran 24.3%; en menos de 12 meses, en junio pasado, el porcentaje aumentó a 48.5%, duplicándose su adopción.

https://vanguardia.com.mx/dinero/empresas-que-usan-ia-en-mexico-no-reportan-cambios-en-sus-plantillas-laborales-en-los-ultimos-tres-anos-OC23652950

En cambio, las empresas que usaban la IA en sus procesos productivos de la región norte eran el 24.3% a septiembre de 2025; asimismo, a junio de 2026 el porcentaje aumentó 45.8% pero por debajo de la media nacional en ambos periodos.

REGIÓN NORTE POR DEBAJO DE LAS OTRAS REGIONES DE MÉXICO

Con respecto a la región Centro-norte —integrada por Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas—, las empresas que usaban la IA en sus producciones en septiembre de 2025 era el 22.3%; a junio del presente año, el aumento alcanzó el 47.8%.

$!El rezago de la región Norte se puede observar para los tres momentos de análisis.
El rezago de la región Norte se puede observar para los tres momentos de análisis. BANXICO

Según la EMAER, también la región centro (Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala), superó a la región norte: en septiembre de 2025 el porcentaje de empresas que usaban la IA era el 28%, y para junio de 2026, el porcentaje era de 51.2%.

Cabe destacar que las empresas de la región centro superó la media nacional y el resto de las regiones en el uso de la IA.

La región Sur también superó al Norte. Compuesta por los estados Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, las empresas de esta región que ya usaban la IA en sus producciones representaban el 23.8% en septiembre de 2025. A junio de 2026, la adopción empresarial de la IA de la región Sur pasó a 46.2%.

EL NORTE CON BAJAS EXPECTATIVAS DE SU USO EN COMPARACIÓN AL RESTO DEL PAÍS

La EMAER del segundo trimestre de 2026 también midió las expectativas a tres años sobre la adopción de la IA en las producciones de las empresas de México, observándose que a nivel nacional se espera que el 64.8% de los encuestados adopten la IA en su productividad. Para la región norte, el porcentaje fue de 59.8%.

En la región Centro norte el porcentaje de empresas que usarían la IA en tres años sería el 65.8% de estas. Para la región Centro, la expectativa de uso pasaría a 66.9% de los encuestados.

https://vanguardia.com.mx/dinero/banxico-sube-a-15-su-expectativa-de-crecimiento-para-el-pib-de-mexico-en-2026-FJ23082557

Cabe destacar que la región Sur representó el porcentaje más alto en cuanto a expectativas del uso de la IA, pues el 67.8% de las empresas encuestadas consideran implementar el uso de la IA a tres años.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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