Coahuila: Ferroviaria de EU produjo 600 mdd y 780 unidades fueron adquiridas por Arabia Saudita

La empresa estadounidense de fabricación de carros de ferrocarril y equipo ferroviario —con una de sus sedes en Coahuila—, Greenbrier produjo 3 mil 400 vagones por un valor de 600 millones de dólares entre junio y agosto de 2026, de las cuales 780 unidades fueron adquiridas por el gobierno de Arabia Saudita, informó el medio de análisis de negocios Whitepaper.

Greenbrier reportó el año pasado ingresos por más de 3 mil 240 millones de dólares (mdd), con una cartera de activos valorada en 4 mil 361 mdd.