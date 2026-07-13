Coahuila: Gran Vendimia reunió a 3 mil asistentes; 40% provinieron de Nuevo León

La funcionaria destacó que durante este año se llevarán a cabo más de 10 vendimias en distintos municipios del estado entre julio y septiembre, con el objetivo de fortalecer el turismo enológico y promover la producción vitivinícola de Coahuila.

PARRAS, COAH.- La Gran Vendimia, realizada el pasado 11 de julio en Parras de la Fuente , reunió a alrededor de 3 mil asistentes, de los cuales el 40 por ciento provenían de Nuevo León, informó la secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos de Coahuila, Cristina Amezcua González.

Tras la celebración de la Gran Vendimia, el calendario continuará el próximo 25 de julio con el evento organizado por Viñedo Los Pirules, en Cuatro Ciénegas.

En agosto, Parras de la Fuente será sede de diversas vendimias: el 1 de agosto se realizará la de Los Durmientes; el 8 de agosto, las de Las Prudencianas y Segovia Fuantos; los días 9 y 10 de agosto se llevará a cabo la tradicional vendimia de Casa Madero; mientras que el 15 de agosto corresponderá a Marqués de Aguayo.

Para septiembre, el programa contempla la vendimia de Don Leo, el día 5 en Parras de la Fuente; el 12 de septiembre la de Sierto, en General Cepeda, además de la de Hacienda Florida, también en ese municipio, cuya fecha aún está por confirmarse.

Amezcua González señaló que en la Gran Vendimia participaron prácticamente todos los productores integrantes de Vinos de Coahuila y se comercializaron más de 3 mil boletos. Además de visitantes de Nuevo León, asistieron turistas de otras entidades del país y de diferentes municipios de Coahuila.

Aunque aún no concluye el balance final del evento, indicó que la ocupación hotelera en Parras de la Fuente alcanzó el 100 por ciento durante el fin de semana. Asimismo, resaltó que este año el número de vendimias será superior al registrado en 2025.