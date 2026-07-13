Coahuila: Gran Vendimia reunió a 3 mil asistentes; 40% provinieron de Nuevo León

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    Coahuila: Gran Vendimia reunió a 3 mil asistentes; 40% provinieron de Nuevo León
    Se vendieron más de 3 mil boletos para el evento celebrado el 11 de julio. REDES SOCIALES

Parras de la Fuente concentrará la mayoría de las vendimias durante agosto

PARRAS, COAH.- La Gran Vendimia, realizada el pasado 11 de julio en Parras de la Fuente, reunió a alrededor de 3 mil asistentes, de los cuales el 40 por ciento provenían de Nuevo León, informó la secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos de Coahuila, Cristina Amezcua González.

La funcionaria destacó que durante este año se llevarán a cabo más de 10 vendimias en distintos municipios del estado entre julio y septiembre, con el objetivo de fortalecer el turismo enológico y promover la producción vitivinícola de Coahuila.

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Tras la celebración de la Gran Vendimia, el calendario continuará el próximo 25 de julio con el evento organizado por Viñedo Los Pirules, en Cuatro Ciénegas.

En agosto, Parras de la Fuente será sede de diversas vendimias: el 1 de agosto se realizará la de Los Durmientes; el 8 de agosto, las de Las Prudencianas y Segovia Fuantos; los días 9 y 10 de agosto se llevará a cabo la tradicional vendimia de Casa Madero; mientras que el 15 de agosto corresponderá a Marqués de Aguayo.

Para septiembre, el programa contempla la vendimia de Don Leo, el día 5 en Parras de la Fuente; el 12 de septiembre la de Sierto, en General Cepeda, además de la de Hacienda Florida, también en ese municipio, cuya fecha aún está por confirmarse.

Amezcua González señaló que en la Gran Vendimia participaron prácticamente todos los productores integrantes de Vinos de Coahuila y se comercializaron más de 3 mil boletos. Además de visitantes de Nuevo León, asistieron turistas de otras entidades del país y de diferentes municipios de Coahuila.

Aunque aún no concluye el balance final del evento, indicó que la ocupación hotelera en Parras de la Fuente alcanzó el 100 por ciento durante el fin de semana. Asimismo, resaltó que este año el número de vendimias será superior al registrado en 2025.

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Cristina Amezcua González, titular de la Secretaría de Turismo. REBECA RAMÍREZ

La secretaria explicó que el gasto promedio de los asistentes varía dependiendo del tipo de vendimia, ya que existen eventos con diferentes formatos e incluso algunos que se desarrollan en plazas públicas.

Respecto a la temporada vacacional de verano, informó que los Pueblos Mágicos de Coahuila registran una ocupación hotelera del 100 por ciento durante los fines de semana, por lo que confió en superar la derrama económica obtenida el año pasado, cuando este periodo generó más de mil millones de pesos para la entidad.

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