Inversión extranjera y fortalecimiento de PYMES, ejes del crecimiento económico en Nuevo León

Durante un panel sobre inversión y desarrollo económico, especialistas, autoridades y representantes del sector empresarial coincidieron en que el crecimiento de Nuevo León depende de dos palancas complementarias: la atracción de inversión extranjera y el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas para integrarlas a cadenas de valor más sofisticadas.

Uno de los mensajes centrales fue que la llegada de nuevas inversiones no depende solo de promoción, sino de la capacidad del estado para ofrecer infraestructura, energía, agua, logística y capital humano. En ese sentido, se destacó que Nuevo León evalúa cada proyecto de inversión con base en variables como el monto a invertir, el número de empleos a generar, el perfil del talento requerido y sus necesidades de infraestructura. TE PUEDE INTERESAR: Mundial 2026: coordinación, tecnología y apoyo a PYMES, claves para maximizar el legado económico NUEVA CAPACIDAD ENERGÉTICA Y CONECTIVIDAD LOGÍSTICA HACÍA ESTADO UNIDOS: VENTAJAS DE NUEVO LEÓN Entre las ventajas competitivas del estado se subrayaron la disponibilidad de nueva capacidad energética, la conectividad logística hacia Estados Unidos y un ecosistema industrial ya consolidado. Se mencionó que Nuevo León moviliza 25 mil cruces diarios hacia Estados Unidos, lo que lo convierte en uno de los nodos logísticos más importantes de Norteamérica. Además, se insistió en que el principal diferenciador del estado sigue siendo su capital humano: una fuerza laboral descrita como resiliente, adaptable, capacitada y con capacidad de aprendizaje, lo que ha permitido sostener el crecimiento industrial y atraer reinversión de empresas ya instaladas.

SEÑALAN TRES PRIORIDADES PARA FAVORECER EL CRECIMIEMTO DE LAS PYMES EN LA REGIÓN También se destacó el papel de los clusters industriales, que han ayudado a consolidar un ecosistema de innovación, manufactura y proveeduría local. Ese entramado facilita que nuevas empresas encuentren proveedores, talento y condiciones operativas para crecer con mayor rapidez. En cuanto a las PYMES, el diagnóstico fue claro: su principal reto no es únicamente crecer, sino sobrevivir. Muchas enfrentan problemas de liquidez, acceso a financiamiento y carga regulatoria. De acuerdo con una encuesta citada en el panel, 55% de las PYMES solicitó financiamiento en los últimos seis meses, principalmente para capital de trabajo. Ante esto, los participantes plantearon la necesidad de construir un entorno más favorable para su desarrollo, con tres prioridades: financiamiento, capacitación y simplificación regulatoria. Se habló de iniciativas para facilitar el acceso al crédito y crear condiciones para que las PYMES puedan no solo operar, sino también invertir en crecimiento, sostenibilidad y profesionalización. Parte del esfuerzo incluye reforzar su educación financiera y fiscal, así como ayudarlas a cumplir con normativas sin que ello comprometa su viabilidad. Otro punto relevante fue la necesidad de incorporar a las PYMES de manera más profunda en las cadenas de suministro. El objetivo no es que sean proveedores ocasionales, sino que se vuelvan socios estratégicos e indispensables para grandes empresas tractoras.

NUEVO LEÓN DESTACA ESTRATEGIAS EMPRESARIALES Los panelistas señalaron que en Nuevo León ya existen casos de éxito de empresas que comenzaron con operaciones pequeñas o artesanales y, al invertir en talento, maquinaria y tecnología, lograron escalar hasta integrarse a procesos industriales globales. También se destacó un esfuerzo para impulsar compras a proveedores locales. Según lo expuesto en el panel, programas de vinculación empresarial ya han generado más de 1,200 millones de dólares en compras a PYMES de Nuevo León, y el año pasado se reportaron además cerca de 8 millones de dólares en compras vinculadas a estrategias conjuntas entre clusters, cámaras y gobierno. El nuevo contexto comercial con Estados Unidos también fue señalado como una oportunidad para México. Las reglas de origen y las nuevas condiciones del comercio regional pueden favorecer la integración de más contenido local y más proveeduría nacional, siempre que las empresas mexicanas estén listas para cumplir estándares de calidad, volumen y trazabilidad. Hacia adelante, los participantes coincidieron en que Nuevo León necesita profundizar en varios frentes para sostener su competitividad: formación de técnicos especializados, digitalización de procesos, automatización, adopción de inteligencia artificial y planeación de largo plazo. TE PUEDE INTERESAR: Mundial 2026 impulsará consumo, turismo y negocios en México: NielsenIQ Se advirtió que el estado enfrenta un déficit importante de talento técnico. Se mencionó que se requieren 40 mil técnicos, pero actualmente solo se producen 8 mil, lo que abre una gran oportunidad para dignificar la educación técnica y alinearla con las necesidades de la industria. Finalmente, el panel concluyó que el reto no es solo atraer más capital, sino lograr que esa inversión extranjera genere un efecto multiplicador real sobre las PYMES locales, fortaleciendo su acceso a financiamiento, tecnología, capacitación e integración productiva. Esa combinación, coincidieron, será la que determine si el crecimiento económico del estado logra traducirse en desarrollo más amplio y sostenible.

