Mundial 2026: coordinación, tecnología y apoyo a PYMES, claves para maximizar el legado económico

La organización del Mundial de Futbol 2026 en Monterrey implica una compleja coordinación entre gobiernos, empresas, organizaciones y sociedad civil para asegurar que el evento genere beneficios económicos y sociales más allá de las semanas del torneo. Durante el panel sobre oportunidades del Mundial, especialistas coincidieron en que organizar el evento es comparable con coordinar una gran celebración en la que participan múltiples actores locales, nacionales e internacionales, lo que requiere una estructura de colaboración constante entre autoridades, iniciativa privada y organismos organizadores. Uno de los retos principales es alinear intereses y acciones de distintos sectores para asegurar que la experiencia del visitante sea positiva desde su llegada a la ciudad hasta su salida. Esto incluye aspectos como movilidad, seguridad, servicios, infraestructura y atención turística. TE PUEDE INTERESAR: Nuevo León apuesta por seguridad, inversión y grandes eventos rumbo al Mundial 2026: Samuel García

ACTIVACIONES GLOBALES Y PARTICIPACIÓN DE MARCAS Empresas internacionales también han comenzado a activar estrategias alrededor del torneo. Entre ellas se encuentra Coca-Cola, que participa como patrocinador histórico del Mundial. Entre las iniciativas anunciadas destacan programas de activación como ediciones conmemorativas de productos, colecciones especiales, festivales musicales y eventos para aficionados, además del tour del trofeo de la Copa del Mundo, una de las actividades promocionales más emblemáticas del torneo. Este recorrido visitará 10 ciudades mexicanas, incluida Monterrey, donde llegará el 14 de marzo, permitiendo a miles de aficionados conocer el trofeo original. PYMES, EL SECTOR CON MAYOR OPORTUNIDAD De acuerdo con especialistas en consumo, uno de los sectores que más puede beneficiarse del evento es el de pequeñas y medianas empresas, especialmente en comercio, gastronomía, servicios turísticos y entretenimiento. Sin embargo, también enfrentan retos logísticos importantes. Durante el Mundial, el consumo suele dispararse de manera impredecible dependiendo de factores como los horarios de partidos o los resultados de los equipos. Esto implica que negocios y proveedores deberán reabastecer inventarios varias veces al día, en un contexto de alto tráfico y gran demanda. También será necesario adaptar el mix de productos para atender tanto a consumidores locales como a visitantes internacionales. Productos emblemáticos de México —como tequila, cerveza artesanal o gastronomía regional— pueden convertirse en parte central de la experiencia turística.

PAGOS DIGITALES Y MODERNIZACIÓN COMERCIAL Otro reto identificado es la adopción de medios de pago electrónicos. Aunque México ha avanzado en el uso de tarjetas, pagos sin contacto y aplicaciones móviles, aún existe una brecha frente a otros mercados. Para muchos visitantes internacionales, pagar digitalmente es una expectativa básica, por lo que ampliar esta infraestructura será clave para capitalizar la derrama económica. TE PUEDE INTERESAR: Mundial 2026 impulsará consumo, turismo y negocios en México: NielsenIQ ECNOLOGÍA Y DATOS PARA EVENTOS FUTUROS Desde la perspectiva de operación de eventos, el Mundial también permitirá desarrollar capacidades tecnológicas que podrán aprovecharse durante los próximos años. El uso de datos sobre los aficionados, sus preferencias culturales y hábitos de consumo permitirá personalizar experiencias para visitantes de distintas regiones del mundo, desde la oferta gastronómica hasta servicios de hospitalidad. Más allá de los ingresos generados durante el torneo, los especialistas coincidieron en que el verdadero retorno del Mundial estará en el aprendizaje, la tecnología implementada y la capacidad de Monterrey para seguir atrayendo eventos internacionales durante la próxima década. CÓMO MEDIR EL ÉXITO DEL MUNDIAL El impacto del evento se evaluará en distintos niveles. En el corto plazo se observará la derrama económica generada durante el torneo, mientras que en el mediano y largo plazo se medirá el legado en infraestructura, posicionamiento internacional y desarrollo social. Entre los legados intangibles también se mencionaron posibles cambios legislativos y programas sociales derivados de la organización de eventos masivos, como medidas para combatir la trata de personas. IDENTIDAD LOCAL Y COHESIÓN SOCIAL Otro elemento destacado es el impacto cultural del Mundial en la identidad regional. Los organizadores buscan que el torneo también funcione como un espacio para unir a las aficiones locales, tradicionalmente divididas entre equipos como Tigres y Rayados. Como símbolo de esa identidad compartida se lanzó incluso un “jersey regio” color morado, pensado para representar a la ciudad más allá de rivalidades deportivas.

TE PUEDE INTERESAR: Tecnología, infraestructura y educación: el legado que busca dejar el Mundial 2026 en Monterrey SERVICIOS Y EXPERIENCIA DEL VISITANTE Los especialistas coincidieron en que la clave del éxito será ofrecer una experiencia integral de alto nivel, desde el aeropuerto hasta los hoteles, restaurantes, transporte y estadios. Para muchos visitantes, el recuerdo del Mundial no estará únicamente en los partidos, sino en la experiencia completa que vivan en la ciudad. Además de seguridad y eficiencia, también se destacó la importancia de preservar la autenticidad cultural mexicana, desde la gastronomía hasta las tradiciones locales. El objetivo final, señalaron los participantes, es que el Mundial permita posicionar a Monterrey y a México dentro de los estándares internacionales de servicio y organización de grandes eventos, generando beneficios económicos, turísticos y sociales que se extiendan durante muchos años después del torneo.

