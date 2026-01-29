Coahuila: producto del sector manufacturero cae -5.6% en el tercer trimestre de 2025
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
La actividad económica trimestral del estado también registró un -3%, por debajo de la media nacional con base al ITAEE
En Coahuila, la actividad económica reportó una variación del -3.0 por ciento en el tercer trimestre de 2025 a tasa anual, siendo las actividades de la industria manufacturera las que más cayeron con una cifra de -5.6 por ciento, registró el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) que elaboró el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Las actividades primarias (agricultura, ganadería) tuvieron un crecimiento del 0.1 por ciento y las terciarias (comercio y servicios) un aumento de 0.3 por ciento en Coahuila, anualmente.
TE PUEDE INTERESAR: Adelantan venta de AHMSA; subasta será en corto plazo
Las variaciones porcentuales anuales del sector industrial en Coahuila, según el ITAEE, han permanecido en valores negativos, siendo el primer trimestre de 2024 la caída más baja de -9.4 por ciento.
Para el sector primario las variaciones de los cuatro trimestres de 2024 fueron positivos y con un alza que alcanzó su valor más alto en el cuarto trimestre en 2024 (4.6 por ciento), y registrando su valor más bajo en el tercer trimestre de 2025 (0.1 por ciento).
El sector terciario registró variaciones positivas trimestrales en 2024 y en 2025 obtuvo su más bajo según el ITAEE, con un valor de 0.3 por ciento en el tercer trimestre.
PERSPECTIVA NACIONAL
El ITAEE del tercer trimestre de 2025 a nivel nacional fue de -0.1 por ciento, siendo Baja California Sur el más alto con un valor de 4.1 por ciento, y Campeche el más bajo con un valor de -11.8 por ciento.
El ITAE del tercer trimestre de Coahuila se ubicó en el sexto lugar en sentido ascendente con un valor de -3.0 por ciento, bajando más que Baja California (-2.2) y Nuevo León (-1.4).
Inegi indicó que el ITAE sirve como “resultado preliminar de la tendencia del Producto Interno Bruto por Entidad Federativa (PIBE)”.