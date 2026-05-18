Coahuila se colocó en el noveno lugar en ventas de autos en el mes de abril

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    Coahuila se colocó en el noveno lugar en ventas de autos en el mes de abril
    La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) es la principal institución en México que agrupa a más de 2,800 distribuidores de vehículos ligeros y pesados. ESPECIAL.
Rebeca Ramírez
por Rebeca Ramírez

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Mientras que en el periodo enero-abril la entidad se ubicó en la octava posición en las ventas

Coahuila se mantiene en el Top Ten de ventas de vehículos, pues en el mes de abril se ubicó en la novena posición con 2,987 unidades y en el periodo enero-abril en el octavo lugar con 12,636 unidades.

De acuerdo a la información de compradores de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores(AMDA), los números de abril representaron para la entidad un crecimiento de 9.5% contra el mismo mes del año pasado, asimismo representó un 2.7% del total nacional de ventas en abril.

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El Top Ten en abril lo lideró la CDMX con 17,024 unidades, Edomex con 13,661, Nuevo León 9,849, Jalisco con 8,339, Puebla con 5,787, Veracruz con 5,161, Guanajuato con 4,654, Quintana Roo con 3,473, Coahuila con sus 2,987 y Querétaro con 2,823 unidades.

En el primer cuatrimestre del año, las ventas en Coahuila crecieron 0.5% y representaron el 2.6% del total nacional, lo que ubicó a la entidad en ese periodo enero-abril 2026 en octavo lugar nacional.

En el Top Ten del periodo enero-abril, la CDMX repite en el primer lugar con 74,826 unidades, le sigue Edomex con 55,565, Nuevo León con 42,057, Jalisco con 35,554, Puebla con 23,912, Veracruz con 22,406, Guanajuato con 19,673, Coahuila con 12,636, Quinta Roo con sus 12,361 y Yucatán con sus 11,711 unidades.

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